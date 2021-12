Kell Brook envisage le combat de Conor Benn

Kell Brook a un œil sur Conor Benn s’il parvient à dépasser son rival britannique Amir Khan en 2022, mais admet qu’il envisagerait de quitter le sport s’il perd face à son ennemi.

« Special K » a attendu près d’une décennie, mais il est sur le point de mettre enfin la main sur Khan le 19 février à Manchester.

BOXXER/LAWRENCE LUSTIG

Khan et Brook se battront enfin le 19 février

L’ancien champion du monde IBF des poids welters s’est peut-être égaré depuis les défaites consécutives contre Gennady Golovkin et Errol Spence, mais la rivalité a captivé l’imagination du public britannique.

Les billets pour l’événement se sont vendus en dix minutes, ce qui en fait le combat le plus vendu de l’histoire britannique.

La division des 147 livres regorge de talents au Royaume-Uni, avec Josh Kelly et maintenant Benn en tête.

Après l’arrêt catégorique de Chris Algieri par Benn en décembre, Brook admet qu’il a déjà commencé à planifier la suite après s’être occupé de Khan.

« Je pense que mon mojo est de retour, je me sens fantastique et j’aime m’entraîner », a déclaré Brook à White et Jordan.

Mark Robinson/Matchroom

Benn a terminé Algieri avec un coup de poing KO

« Évidemment, tout le monde et leur chien en parlent et je suis juste excité. Je sais que Conor Benn frappe du tambour pour de gros combats.

«C’est pourquoi j’aime le sport; J’adore le défi, il avait l’air fantastique – sensationnel – dans son dernier combat contre Chris Algieri.

«Nous nous sommes entraînés ensemble et nous sommes également de très bons amis, mais évidemment, c’est un sport et il s’agit d’aller là-bas pour les fans de boxe qui paient et regardent que je crois que je suis le meilleur.

« Je pense que ce serait un match fantastique, moi et Benn. »

.

Brook est devenu champion du monde IBF chez les poids welters

Cependant, s’il devait subir une défaite contre son rival Khan, cela pourrait bien marquer la fin de la ligne pour le favori des fans né à Sheffield.

« Je ne pense pas vraiment à perdre », a ajouté Brook.

«Mais si nous devons en parler et, même si je ne peux pas me le dire, je vais perdre, mais j’appellerais cela un match nul.

« Fin de la boxe, [gloves] être raccroché.

OFFRE DU JOUR

WILLIAM HILL a un grand pari 10 £ Obtenez une offre de 50 £ pour tous les nouveaux clients

RÉCLAMER ICI

+18. Jouer en toute sécurité. Nouveaux clients utilisant le code promotionnel Y50 uniquement, mise min 10 £/10 €, cotes min 1/2, paris gratuits payés comme 5 x 10 £/10 €, paris gratuits crédités après le règlement du premier pari qualificatif, les paris gratuits expireront 30 jours une fois le pari qualificatif placé, les restrictions relatives au mode de paiement/au joueur/au pays s’appliquent. begambleaware.org