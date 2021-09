Kelley Flanagan révèle l’impact de la lutte contre la maladie de Lyme sur sa vie quotidienne

Selon Kelley, elle a remarqué une différence dans sa santé lors du tournage de The Bachelor en 2020.

“Je devenais beaucoup plus maussade dans certaines situations, et je savais que ce n’était pas tout à fait moi”, se souvient-elle, ajoutant: “Tout le monde dans la série savait que j’avais des problèmes de santé quand j’étais là-bas. Chaque fille dans la maison savait que je n’allais pas si bien. Ils pensaient juste que peut-être [I had] un rhume typique ou quelque chose du genre, mais maintenant ça a un peu plus de sens. »

Elle a expliqué que certains symptômes de la maladie de Lyme n’avaient soulevé aucun signal d’alarme pour elle, car elle pensait qu’ils découlaient de sa participation à la série de rencontres ABC.

“L’anxiété”, a-t-elle partagé, “que je pensais aussi avoir été provoquée par la série …” C’était peut-être le Lyme. C’était peut-être la série? ” … Je peux faire une liste de choses qui ont affecté JE.”

Ces jours-ci, Kelley a révélé à E! News qu’elle se concentrait sur sa santé et ne cherchait pas à trouver l’amour. Cependant, cela ne signifie pas qu’elle n’est pas ouverte à une relation si la bonne personne se présente.

“Je suis célibataire en ce moment, très célibataire, ce qui me convient”, a-t-elle déclaré. “Je veux dire, ce serait génial si quelqu’un entrait dans ma vie, mais pour le moment, je dois juste déterminer ma santé.”