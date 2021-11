Kellogg : un accord militaire entre la Chine et la Russie « trolle » Biden et fait preuve d’un « manque de respect » pour les États-Unis

L’accord de coopération militaire sino-russe ne devrait concerner l’Amérique que pour le fait qu’il se moque du pays, Ret. Le lieutenant-général Keith Kellogg a déclaré au « Sunday Morning Futures ».

Kellogg : Écoutez, l’accord lui-même… c’est un peu comme la procédure normale. C’est ainsi que les choses avancent avec ces deux nations travaillant côte à côte avec deux dirigeants autoritaires. Voici le vrai problème. Ce que cette question montre, c’est un manque total de respect pour le président des États-Unis et des États-Unis d’Amérique. Et ils trollent le président des États-Unis. C’est pour cela que cette chose devrait concerner tout le monde.

Les présidents établissent des modèles, des modèles de prise de décision et comment ils vont réagir aux situations de crise. Le président Biden a montré que ce qu’il a fait avec l’Afghanistan et lorsqu’il faisait partie de l’administration précédente – ce qu’ils ont fait avec la Crimée, en revenant à ce qu’il a fait lorsqu’il a recommandé de ne même pas s’en prendre à Oussama ben Laden lorsqu’il était dans le Situation Room avec le président Obama – il a établi un schéma d’indécision ou de pas de décision du tout. Et ils vont exploiter ça. Et c’est une façon pour eux de le faire. Ils trollent en quelque sorte les États-Unis. Cela devrait être la plus grande préoccupation, pas un accord sur la défense à l’avenir, car cela se produit tout le temps. Ce qui devrait inquiéter les Américains, est-ce que ce président et cette administration et ses conseillers à la sécurité nationale ont-ils la volonté si quelque chose se passe en Extrême-Orient, en particulier en ce qui concerne Taïwan, la Chine poussant très fort contre Taïwan ? Allons-nous faire quelque chose ? Ou allons-nous simplement dire : « OK, eh bien, cela va arriver et nous ne pouvons rien y faire ». C’est ma plus grande préoccupation.

REGARDEZ L’INTERVIEW COMPLÈTE CI-DESSOUS :