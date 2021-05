Kellogg’s fait équipe avec GLAAD pour le petit-déjeuner LGBTQ ⋆ .

C’est à nouveau cette période de l’année – il est temps pour les entreprises de se mettre en arc-en-ciel et de commencer à se plier à l’équipage LGBTQABCDEFG pour le «Mois de la fierté» en juin!

Cette année, Kellogg’s s’associe à GLAAD pour une nouvelle céréale «Together With Pride», qui a déjà fait son entrée dans les magasins. Ceci est une mise à jour des précédentes campagnes de céréales pour les homosexuels, qui n’étaient proposées qu’en ligne. Vous pouvez maintenant obtenir un message réveillé sur votre visage dans l’allée de l’épicerie!

La céréale est décrite comme «des cœurs arc-en-ciel à saveur de baies saupoudrés de paillettes comestibles». Je dois admettre que c’est la céréale la plus gay dont j’ai jamais entendu parler – une façon de jouer aux stéréotypes!

La boîte contient tous vos personnages céréaliers Kellogg préférés qui se rassemblent autour du bol, y compris Tony le tigre, Toucan Sam et Snap, Crackle et Pop. Un petit Mini Wheat givré est représenté tenant un drapeau arc-en-ciel avec un triangle dessus, que j’ai dû regarder. Apparemment, le drapeau arc-en-ciel à lui seul n’était pas assez inclusif et ils ont dû ajouter des éléments «pour représenter les communautés de couleur LGBT marginalisées» et les transgenres.

Le côté de la boîte répertorie les pronoms normaux, puis encourage les mangeurs à «ajouter les vôtres». (Pour ceux qui se demandent, mes pronoms sont princesse / déesse et si vous ne les utilisez pas, c’est un crime de haine.)

Parlant de la boîte, la campagne a mis au point le slogan exceptionnellement boiteux «Les boîtes sont pour les céréales, pas pour les gens». Un slogan ridicule pour une cause ridicule. Ils en semblent étrangement fiers:

«Les boîtes sont pour les céréales, pas pour les personnes» est l’incarnation et la célébration de l’engagement de Kellogg Company en faveur de la diversité, de l’équité et de l’inclusion, non seulement au sein de Kellogg Company, mais également aux tables de nos amateurs de céréales d’un océan à l’autre. Alors que Kellogg a développé son allié pluriannuel avec GLAAD, la société espère faire passer le mot sur l’alliance et montrer son soutien aux communautés transgenres et de genre non conformes.

Ils essaient même de faire une promotion #BoxesAreForCerealChallenge pour laquelle Kellogg’s fera un don «jusqu’à 140 000 $) pour soutenir les efforts de GLAAD pour accélérer l’acceptation et faire progresser l’égalité pour la communauté LGBTQ +. Je dirais que les efforts d’accélération se déroulent très bien. Pas un moment de la journée, du petit-déjeuner au coucher, n’est autorisé sans une célébration sociétale du type spécifique de sexe que certaines personnes aiment ou du sexe qu’elles se sentent être.

Bien sûr, le fait que les céréales colorées et sucrées soient généralement commercialisées et consommées par les enfants fait partie de l’ordre du jour et GLAAD admet qu’elles ciblent les jeunes.

«Les nouvelles céréales Together With Pride de Kellogg permettront aux foyers et aux familles d’avoir des conversations sur l’importance de l’acceptation, de la compassion et de la compréhension, en particulier en ce qui concerne les jeunes LGBTQ +», a déclaré Sarah Kate Ellis, présidente-directrice générale de GLAAD. «Kellogg s’appuie non seulement sur un engagement continu à soutenir la communauté LGBTQ +, mais sur des initiatives qui mettent en lumière l’importance d’utiliser des pronoms corrects pour créer des espaces sûrs et accueillants pour les personnes trans et non binaires.»

Oui, c’est ce que tout le monde veut dans son petit-déjeuner – des céréales avec un côté d’activisme pour la justice sociale. Juste une autre façon dont ils nourrissent de force leur propagande dans la gorge des gens.

Les conservateurs se battent: contactez Kellogg’s et dites-leur ce que vous pensez de leurs nouvelles céréales LGBTQ!