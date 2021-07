Kellogg’s lancera des boîtes de céréales avec la technologie smartcode pour les clients aveugles ⋆ .

Kellogg’s a annoncé cette semaine qu’elle lancera bientôt une gamme de boîtes de céréales avec des codes intelligents qui permettent aux personnes aveugles et malvoyantes d’obtenir des informations sur les produits via leurs smartphones.

Dans une publication sur Instagram, Kellogg’s UK and Ireland a déclaré qu’à partir de l’année prochaine, “toutes nos boîtes au Royaume-Uni seront dotées d’une technologie de première mondiale appelée” NaviLens “”, une fonction de code intelligent qui permettra aux clients aveugles “d’accéder à tous les informations sur les packs via leurs smartphones, soit en les faisant jouer à haute voix, soit en utilisant des outils d’accessibilité.

La nouvelle technologie “permettra à un smartphone de détecter et de lire les informations d’étiquetage”, a déclaré la société.

« Toutes les boîtes de céréales à travers l’Europe [will] devenir plus accessible aux personnes malvoyantes en 2022 », poursuit le message.

Sur son site Internet, NaviLens précise que ses codes « permettent aux utilisateurs d’interagir plus facilement et plus accessibles [sic] avec leur environnement dans des lieux tels que les stations de métro, les arrêts de bus et les musées ou les bâtiments publics.

Lien source