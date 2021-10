Kelly célèbre avoir Matt seul après le départ de Kim dans un aperçu exclusif

La star de I Love a Mama’s Boy, Kelly, n’a pas caché qu’elle voulait son fils Matt pour elle toute seule, et elle ne pourrait pas être plus heureuse maintenant que sa fiancée Kim a déménagé à Austin, au Texas, pour son travail. Dans un aperçu exclusif de PopCulture.com de l’épisode de dimanche de l’émission TLC, Kelly ne cache pas son dégoût lorsque Kim appelle pour vérifier son amour pendant qu’il passe la journée avec sa mère.

« Un peu bizarre, comme si Kim était partie », note Matt à sa mère, qui répond qu’elle « se sent plutôt bien » maintenant qu’elle l’a « tout pour moi ». Elle ajoute à la caméra: « Depuis le départ de Kim, le plus gros avantage de tous est que j’ai un accès complet à Matthew. … Maintenant, cela ne fait aucun doute. Je n’ai personne en lice pour essayer de me joindre au sommet. «

Lorsque Matt défend Kim, disant qu’il ne pensait pas du tout que les deux » rivalisaient « , Kelly répond: » Elle l’était. Je n’ai pas à rivaliser. Quand vous êtes au sommet, vous ne rivalisez pas. » C’est alors que Matt obtient un FaceTime de Kim. « Parle du diable », dit Kelly lorsque l’appel arrive. Alors que Matt est clairement excité de lui parler, lui demandant son accent texan et comment elle s’installe dans l’appartement, il est clair que Kelly n’est pas contente de l’intrusion.

« Je m’installe. Cela a vraiment été comme un gros ajustement, mais c’est vraiment cool », assure Kim à Matt, qui répond: « C’est génial. Je suis excité pour toi. Je savais que tu t’adapterais rapidement. Tu le fais toujours . » Matt promet de commencer à chercher des billets pour s’envoler et lui rendre visite depuis la Californie, et alors qu’ils échangent « Je t’aime » avant de raccrocher, Kelly a l’air tout sauf ravie du prochain voyage de son fils dans le sud.

« Quand les FaceTimes sont terminés et que les appels téléphoniques sont terminés, je me sens soulagée. C’est encore moi et Matt », a-t-elle déclaré à la caméra. « La façon dont cela devrait être. » Matt note que sa réponse à l’enregistrement de Kim est un peu « bizarre », mais Kelly insiste : « Je ne veux pas vous partager. » La relation de Kim et Matt survivra-t-elle au déménagement ? I Love a Mama’s Boy est diffusé le dimanche à 22 h HE sur TLC.