Kelly Clarkson a apparemment appris la victoire de son divorce sur la voix et célébrée avec d’autres entraîneurs

in

Dans un lien secondaire avec sa famille The Voice, pendant plus d’une décennie, Brandon Blackstock avait apparemment été le manager de Blake Shelton, qui est également un entraîneur de longue date de la série télé-réalité. Si vous vous souvenez bien, le couple en instance de divorce s’était rencontré lors d’une cérémonie de remise de prix en 2006, alors que son père était justement son manager. Mais c’est Blake Shelton qui a dit un jour dans une interview qu’il avait en fait dit à Blackstock de faire le pas et finalement de demander la main de ses co-stars de Voice.