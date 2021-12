Kelly Clarkson a eu des larmes lors d’une interprétation émouvante d’une chanson de Noël au milieu d’un divorce

Kelly Clarkson ressent toujours la douleur de son divorce. La chanteuse « Stronger » et alun d’American Idol se sont battus devant les tribunaux avec son ex-mari Brandon Blackstock, tout en organisant son talk-show de jour sur NBC et en travaillant comme coach sur le concours de chant réalité The Voice. Mais au milieu de son spécial de Noël récemment, elle a donné aux fans un aperçu des montagnes russes émotionnelles auxquelles elle a été confrontée en chantant « Joyeux Noël (à celui que j’avais l’habitude de connaître) » en direct.

Pendant l’événement, elle en a parlé, disant aux fans à travers les larmes, « les vacances viennent avec toute une gamme d’émotions. Je vais être réel avec vous tous, quand j’ai écrit cette chanson suivante, je pleurais ma tête, ce qui arrive même à Noël », rapporte Yahoo News. « Je mettrais juste mes enfants [daughter River Rose, 7, and son Remington Alexander, 5] au lit et j’étais juste en train de vivre ça, j’avais vraiment du mal. Et ça a été une année très difficile pour beaucoup d’entre nous. »

Clarkson a déclaré aux fans qu’elle avait écrit « Joyeux Noël (à celui que j’avais l’habitude de connaître) » en raison des circonstances, expliquant qu’il n’y avait pas beaucoup de chansons de vacances pour les gens qui se sentaient perdus et tout simplement tristes. du microphone, visiblement avec beaucoup de gens croyant qu’elle est tombée en panne à un moment donné.

L’ancien couple s’est marié en 2013 après deux ans ensemble. Ils ont eu deux enfants ensemble. Us Weekly a rapporté en juin 2020 qu’elle avait demandé le divorce après près de sept ans de mariage. Elle a cité des « différences irréconciliables » à l’époque. Depuis lors, les deux se sont battus pour la garde, les biens, la pension alimentaire pour époux et plus encore.

« Ils se sont affrontés à tellement de niveaux, et être en quarantaine ensemble a accru leurs problèmes jusqu’au point de non-retour. Elle a donc demandé le divorce », a-t-elle déclaré à l’époque, selon Nous. « Tout le monde pensait que Kelly et Brandon avaient le mariage parfait, mais ce n’est certainement pas le cas. Brandon est très décontracté, alors que Kelly est plutôt nerveuse. »