Kelly Clarkson a un doux message pour elle: le remplacement de la voix, mais quand reviendra-t-elle?

Après avoir été présentée deux fois en tant que conseillère, Kelly Clarkson a rejoint The Voice en tant qu’entraîneur dans la saison 14 et en fait partie depuis. Kelsea Ballerini, quant à lui, a rejoint la saison 15 en tant que cinquième entraîneur pour la phase de retour et a même été le conseiller de l’équipe Kelly pour les rounds de bataille de la saison 16. Ballerini ayant de l’expérience sur The Voice et sachant comment cela fonctionne, travaillant même avec Clarkson pendant une saison. , il n’est pas difficile de comprendre pourquoi la gagnante d’American Idol a voulu la choisir comme remplaçante temporaire, et c’était un excellent choix!