Kelly Clarkson admet avoir fait caca dans une poubelle dans les coulisses ⋆ .

S’adressant à la star de la country Clint Black lors de son émission, la chanteuse de “ Since U Been Gone ” révèle un incident dans les coulisses lorsque son estomac a été “ détruit ” par un repas qu’elle avait pris et qu’elle a fini par détruire une poubelle.

Kelly Clarkson a révélé l’une des expériences les plus embarrassantes de sa vie. Dans un nouvel épisode de “Le spectacle de Kelly Clarkson“, Le” Since U Been Gone “a admis franchement qu’elle avait autrefois fait caca dans une poubelle dans les coulisses.

La chanteuse de 38 ans a fait la confession en s’adressant à Clint Noir à propos de son prochain talk-show «Talking In Circles», dans lequel Sarah Evans parlé de pipi pendant un concert. Elle a d’abord dit: “Je vais vous dire tout de suite, il y a eu une fois … ce n’était pas de l’urine, mon ami.”

«J’ai eu une sorte de naufrage à cause d’une sorte de nourriture et je littéralement, nous étions dans une arène et je ne devrais pas raconter cette histoire, mais comme je l’ai dit, je n’ai pas de filtre», a poursuivi la mère de deux enfants. «J’ai dû courir dans les coulisses de mon quickchange. J’ai attrapé cette pauvre poubelle et je l’ai détruite.

Le gagnant de “Idole américaine»La première saison a alors reconnu:« C’était mauvais. C’était mauvais, Clint. Et nous devrons peut-être modifier cela, mais je dis juste. ” Elle a ensuite fait valoir: «Cela arrive! Qu’est-ce que tu es censé faire?

Mis à part le moment embarrassant, Kelly et Clint ont profité de la conversation pour parler de la façon dont il espère célébrer son 30e anniversaire de mariage avec sa femme. Lisa Hartman Noir. «Nous planifions quelque chose depuis un certain temps, mais avec tout le COVID, nous ne savons pas si cela fonctionnera ou non», a déclaré le crooner de 59 ans. «Nous voulons beaucoup voyager.»

L’interview de Kelly avec Clint est venue après qu’elle a révélé qu’elle avait peur de couvrir «Despacito». Lorsque vous parlez à Luis Fonsi lors d’un moment en coulisses sur “La voix“, A-t-elle partagé,” Je viens de réaliser quelque chose … Vous avez la seule chanson de l’histoire que j’ai peur de reprendre – ‘Despacito’. ”

En réponse à la déclaration de Kelly, Luis a exhorté: “Oh, allez, vous devez le couvrir maintenant.” Elle a ensuite répondu: «J’ai pratiqué tellement dur, parce que j’aime chanter en espagnol et dans différentes langues, et c’est comme la plus grande chanson de tous les temps… Mais vous vous dites: ‘Vous savez quoi? Je vais laisser ça tranquille! ”