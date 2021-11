Kelly Clarkson animera un spécial de Noël avec la co-vedette de « The Voice », Ariana Grande et d’autres stars

Kelly Clarkson est prête à répandre la joie des Fêtes ! L’ancienne d’American Idol a annoncé jeudi qu’elle allait accueillir Kelly Clarkson Presents: When Christmas Comes Around, un « spectacle de vacances » qui mettra en vedette des invités spéciaux, dont sa co-star de The Voice Ariana Grande ainsi que Brett Eldredge, Jay Leno, Melissa McCarthy, Leslie Odom Jr. et Amy Poehler.

Diffusé le mercredi 1er décembre sur NBC, Kelly Clarkson Presents: When Christmas Comes Around apportera « l’esprit des Fêtes dans votre maison » et comprendra « de la musique festive, des duos et des surprises ». Présenté sur une scène conçue pour évoquer des thèmes de Noël intemporels qui sont « inspirés par le pouvoir de la chanson qui change le point de vue des téléspectateurs », selon un communiqué de presse, Clarkson recevra également la visite du Père Noël lui-même. L’homme au costume rouge aidera Clarkson à célébrer « des héros quotidiens spéciaux avec des surprises qui changent la vie ».

(Photo: NBC)

« Les gens célèbrent les vacances de différentes manières et c’est l’inspiration derrière les chansons originales et les classiques sélectionnés qui sont présentés dans ce spécial », a déclaré Clarkson. « Peu importe ce que votre cœur ressent en cette période des fêtes, j’espère que cette heure vous apportera joie et bonheur exactement là où vous êtes. »

La spéciale est programmée avec la sortie du neuvième album studio de Clarkson, When Christmas Comes Around… L’album de vacances de 15 titres est sorti via Atlantic Records, Clarkson ayant taquiné l’album avec le début de nouveaux singles. En septembre, la chanteuse a sorti « Christmas Isn’t Canceled (Just You) », ce qui a suscité beaucoup de buzz à la suite de son divorce avec Brandon Blackstock. L’album est venu après que Clarkson en décembre dernier ait interprété « All I Want for Christmas Is You » et « Have Yourself a Merry Little Christmas » ainsi que d’autres classiques dans le cadre de son segment « Kellyoke ».

Clarkson devrait traiter les téléspectateurs avec quelques-unes des chansons de l’album ainsi que d’autres airs de vacances, y compris un duo « Santa, Can’t You Hear Me » avec Grande et une interprétation de la ballade « Merry Christmas (to the One Je connaissais). » Le spécial présentera également de la danse et d’autres « performances de superstars ». Kelly Clarkson Presents: When Christmas Comes Around sera diffusé le mercredi 1er décembre à 22 h HE sur NBC.