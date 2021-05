Kelly Clarkson appelle Seth Rogen pour une ligne vierge de 40 ans qui a hanté sa vie

Kelly Clarkson: Judd Apatow me l’a dit, et je voulais savoir si c’était vrai, il m’a dit que c’était de ta faute si les gens criaient mon nom partout où je vais, «oh Kelly Clarkson». Je pourrais littéralement faire n’importe quoi, peu importe le nombre de coups que je fais dans la vie, je pourrais sauver une famille de la noyade, des incendies, je pourrais faire n’importe quoi, et littéralement, la seule chose que les gens me connaissent est: “ Oh Kelly Clarkson. ‘ Alors, est-ce vrai?

Seth Rogen: Eh bien, je suis vraiment désolé, tout d’abord, je vous dois des excuses. Il est vrai. C’est vrai. J’étais coproducteur sur la vierge de 40 ans, j’y étais aussi. J’étais un écrivain principalement de métier à l’époque. Donc, j’ai été écrit aussi comme des blagues, nous les appelions des blagues alternatives ou des blagues alternatives. Nous savions que Carell allait être ciré, et il ne serait probablement pas capable de penser clairement, alors nous voulions pouvoir simplement lui donner des choses à dire. Nous n’aimons pas toujours avoir seulement des grossièretés, alors Judd était comme, vous devriez écrire une liste de blagues qui ressemblent à des blagues sales et une liste de blagues propres.