in

Kelly Clarkson célèbre l’approbation de son contrat de mariage. La chanteuse aurait célébré sur le tournage de The Voice que son contrat de mariage avait été approuvé par le juge dans son affaire de divorce. Elle a entendu la nouvelle pendant le tournage de l’émission et a poussé un cri.

TMZ a déclaré que Kelly filmait l’émission de talents mercredi lorsqu’elle a reçu un e-mail indiquant que son contrat de mariage très disputé avait été pleinement approuvé par le juge. Le contrat de mariage séparait tous les actifs et revenus générés lors de son mariage avec Brandon Blackstock.

Kelly Clarkson a accumulé beaucoup d’actifs, y compris son ranch dans le Montana où Brandon vit actuellement. Il se battait contre le contrat de mariage et voulait que la succession soit divisée, ainsi que les revenus qu’elle avait gagnés pendant son mariage, mais le juge a dit non et l’a nié.

Ils disent que la célébration était telle sur le tournage de The Voice qu’elle est devenue personnelle. Des sources ont déclaré que Blake Shelton avait récemment mis fin à sa relation avec Blackstock, qui était son manager pendant des années.

Les autres juges de The Voice, dont Ariana Grande, ont participé à la célébration.

Le divorce a été « bifurqué », ce qui signifie que la déclaration effective de la fin du mariage a été séparée des questions de liquidation des biens et de garde. La dissolution effective du mariage devrait prendre fin dans quelques jours.

Kelly a obtenu la garde principale de ses enfants sur une base temporaire, car Brandon a déménagé dans le Montana. Il semble qu’avec la validation du contrat de mariage, de nombreux problèmes ont été résolus.

Le ranch du Montana où vit Brandon, puisque le contrat de mariage a été ratifié et que Kelly l’a acheté, elle a maintenant le droit de le vendre.

Ainsi, Kelly Clarkson célèbre l’approbation de son contrat de mariage dans son affaire de divorce. Tant mieux pour elle !

Partagez les potins !