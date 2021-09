Kelly Clarkson de The Voice ne se retient pas dans ses critiques brutales de Blake Shelton dans la saison 21

Comme Clarkson l’a souligné, elle connaît le travail de nombreux grands de la musique country et d’artistes reconnus comme Trisha Yearwood, Terri Clark, Travis Tritt, Garth Brooks (à qui elle a dit que sa musique l’a aidée à traverser son divorce) et Reba McEntire (son futur ex-belle-mère et bonne amie). Quiconque suit Clarkson comprend qu’elle a, en fait, une grande appréciation de la musique country et l’a toujours, même si elle a passé la majeure partie de sa carrière à chanter et à écrire des chansons pop teintées de R&B, et il est difficile de ne pas aimer son affirmation qu’elle est ” plus au sud” que Shelton parce qu’il a grandi dans une ville à trois heures au sud de lui.

