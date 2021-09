Kelly Clarkson découvre son tweet sur Ariana Grande d’il y a 8 ans

in

Les fans vivent déjà pour ce duo. « Kelliana pour toujours », a écrit l’un d’eux, tandis qu’un autre a déclaré : « cela me fait chaud au cœur ».

Plus tôt ce mois-ci, Ari a rejoint Kelly sur The Kelly Clarkson Show où ils se sont essentiellement jetés l’un sur l’autre. L’hôte l’a qualifiée de “drôle comme l’enfer”.

“C’est la chose la plus cool à propos de toi cependant”, a partagé Kelly. “Dans les coulisses, je dois me faire refaire le maquillage des yeux. Genre, elle est hystérique. Elle est tellement drôle. Très vif d’esprit. Je ne savais pas ça pour toi.”

Ari lui a dit plus tard: “Vous m’avez tous mis à l’aise et vous êtes les personnes les plus gentilles.”

Elle pourrait cependant changer d’avis après avoir reçu ce texte salé de Blake.

