Kelly Clarkson a plaisanté en disant qu’elle serait « célibataire pour toujours » tout en discutant des « drapeaux rouges » avec Andy Cohen lors de son talk-show.

Clarkson a révélé qu’elle avait du mal à remarquer les « drapeaux rouges » au début du processus de rencontres.

« Je suis toujours cette personne qui se dit : ‘Oh, je ne sais pas. Peut-être qu’ils avaient un jour de congé' », a déclaré Clarkson.

Kelly Clarkson a plaisanté en disant qu’elle serait «célibataire pour toujours» lors d’une récente interview au milieu de son divorce en cours avec son ex-mari Brandon Blackstock. (Photo de : Banque de photos Weiss Eubanks/NBCUniversal/NBCU via .)

« On devrait traîner pour que ça déteigne [on me] », a déclaré Clarkson à Cohen après avoir révélé qu’il avait tendance à « couper et courir » lorsque des drapeaux rouges surgissent à des dates.

Alors que Cohen aime prendre des cocktails à des rendez-vous, Clarkson a admis qu’elle pourrait être plus une personne de rendez-vous avec un café.

« Je ne sais pas encore si je suis prête à investir dans une soirée avec toi », a-t-elle plaisanté. « Je serai célibataire pour toujours. »

La discussion de Cohen et Clarkson sur les fréquentations intervient au milieu de son divorce en cours. Le musicien, 39 ans, a demandé le divorce de Brandon Blackstock, 44 ans, en juin 2020.

Les deux partagent leur fille River Rose, 7 ans, et leur fils Remington Alexander, 5 ans.

Clarkson a épousé Blackstock en 2013. Les deux se sont rencontrés lors d’une répétition des Academy of Country Music Awards en 2006. (Photo de Kevin Mazur/. pour Critics Choice Association)

« La relation était sur les rochers depuis longtemps », a déclaré une source à Us Weekly. « Elle était la personne à revenu élevé avec un talk-show au succès retentissant et est la vedette d’une autre émission à succès » The Voice « . Brandon en était extrêmement jaloux et le lui a fait savoir. »

Clarkson a épousé Blackstock en 2013. Les deux se sont rencontrés lors d’une répétition pour les Academy of Country Music Awards en 2006. Clarkson était sur place pour chanter un duo de « What Hurts the Most » avec Rascal Flatts. Blackstock était le tour manager du groupe à l’époque.

En plus du divorce, Clarkson et Blackstock ont ​​été enfermés dans une bataille judiciaire distincte pour de l’argent. La société de gestion du juge « The Voice », Starstruck Management Group, l’a poursuivie en justice pour commissions impayées. Le père de Blackstock, Narvel Blackstock, dirige Starstruck.

En plus du divorce, Clarkson et Blackstock ont ​​été enfermés dans une bataille judiciaire distincte pour de l’argent. (Photo de Frazer Harrison/.)

Le dossier indiquait que Clarkson n’avait pas payé une année de commission complète pour son travail sur « The Voice » et son talk-show à succès, « The Kelly Clarkson Show ». Clarkson a poursuivi et accusé Blackstock et la société de gestion de l’avoir fraudée en lui facturant des frais excessifs.

