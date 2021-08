Kelly Clarkson dit que les acteurs de la saison 1 d’« American Idol » pensaient que c’était une « blague »

Kelly Clarkson vient de révéler que le casting de la saison 1 d’American Idol a fortement remis en question la longévité de la série. Lors de la première d’American Idol en 2002, il est instantanément devenu un favori des fans, d’où la raison pour laquelle il a duré deux décennies, mais à l’époque, les candidats n’étaient pas sûrs du sérieux de prendre le spectacle eux-mêmes. Lors d’une interview avec Kevin Hart sur sa nouvelle émission Hart to Heart sur le réseau Peacock, Clarkson n’a pas hésité à révéler qu’ils “pensaient que c’était une blague” à l’époque.

“Je veux dire, nous ne pensions pas que cela allait venir de quoi que ce soit. Comme, nous étions la première saison d’American Idol. Donc, nous étions là pour ce chèque de paie qui [SAG-AFTRA] vous donne, pour payer certaines factures », a-t-elle admis. « Personne ne savait que quoi que ce soit se concrétiserait. C’est ce que tout le monde espère, mais cela n’arrive généralement pas.” La femme de 42 ans est devenue la première gagnante de la saison à l’âge de 20 ans et est devenue une triple gagnante d’un Grammy qui a maintenant sa propre émission, The Kelly. Exposition Clarkson.

“J’aime ce que je fais et j’aime chanter et j’aime ce que vous êtes capable de faire avec vos projecteurs, mais je pense que parce que j’ai sauté tout cela si vite et que j’ai été jeté dedans, les gens n’avaient pas le temps de vraiment percer moi, ‘Vous devez faire ceci. Vous devez faire ceci'”, a-t-elle ajouté. Pour conclure, elle a expliqué qu’elle n’était pas complètement préparée à l’expérience dans laquelle elle a été jetée. “Personne ne savait quoi faire. Le spectacle changeait chaque jour. Ils nous ont déposés dans un centre commercial et ont dit de trouver des vêtements à porter à la télévision nationale. Je suis peut-être le plus proche des ordures blanches que vous puissiez obtenir. Qu’est-ce que j’achète ? Un pantalon blanc, je suppose ? Je ressemble vraiment à une serveuse de cocktail.”

Clarkson a ajouté: “Maintenant, ils ont des stylistes, des coiffeurs et des maquilleurs partout. Ils ne voulaient pas voir les moniteurs au sol parce que ce n’était pas esthétiquement attrayant … ils les avaient sous la scène, et neuf fois sur 10 vous Je ne pouvais pas vous entendre. C’était comme si vous vous basiez sur ce que vous aviez fait en répétition et espériez à Dieu que vous étiez d’une manière ou d’une autre dans le rythme. Ce fut une saison difficile, mais cela m’a préparé. ” Selon PEOPLE, plus tôt ce mois-ci, Clarkson et Hart ont expliqué comment elle devait apprendre les limites après avoir été mise sous les projecteurs. Ce n’était pas quelque chose pour laquelle elle a toujours été bonne et elle a dit qu’elle avait dû apprendre à dire “non” au fil des ans.