Kelly Clarkson dit qu’elle vit sa meilleure vie alors qu’elle assiste au concert de Blake Shelton au milieu d’un divorce

Kelly Clarkson mène sa meilleure vie depuis qu’elle a demandé le divorce avec son ex-mari Brandon Blackstock.

La musicienne de 39 ans a assisté à un concert de Blake Shelton vendredi soir avec des amis et a partagé son expérience en ligne.

“Comprends @blakeshelton, nous vivons nos meilleures vies !!! MERCI”, a écrit Clarkson en légende d’un selfie d’elle et de ses amis avec trois emojis coeur rouge.

Clarkson a également fait l’éloge de la setlist de Shelton dans un autre article.

“@blakeshelton est KILLIN’ IT ce soir à Denver !!! Je vais lui donner ce #PrinceOfCountry”, a écrit le musicien en légende d’une photo de la scène.

Le musicien a demandé le divorce de Blackstock, 44 ans, en juin 2020.

Il aurait été “extrêmement jaloux” du succès de l’ancien vainqueur de “American Idol”, selon un nouveau rapport.

“La relation était sur les rochers depuis longtemps”, a déclaré une source à US Weekly dans un rapport publié mercredi. “Elle était la personne à revenu élevé avec un talk-show très réussi, et est la vedette d’une autre émission à succès” The Voice “. Brandon en était extrêmement jaloux et le lui a fait savoir.”

Maintenant, Clarkson “peut enfin profiter de son succès sans avoir honte”, a déclaré l’initié au magasin. “Kelly ne s’attribue pas le mérite de son succès mais le partage avec l’équipe avec laquelle elle travaille. C’est juste qui elle est.”

Plus récemment, un juge a confirmé l’accord prénuptial de Clarkson avec Blackstock. L’accord empêcherait Blackstock d’obtenir la moitié de tous les actifs et revenus que Clarkson a reçus pendant leur mariage.