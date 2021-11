Kelly Clarkson est émue aux larmes par la performance Knockout de Shadale

Kelly Clarkson n’a pas pu retenir ses larmes en regardant la performance de dynamite de Shadale lors de la dernière nuit de Knockouts dans la saison 21 de The Voice. Mardi, le chanteur de Team Legend a interprété « Impossible » de Shontelle dans une performance puissante, mettant fin à la chanson en larmes. Clarkson était tout aussi émotive, devant se ressaisir avant de peser.

« C’est tellement important dans les Knockouts de nous montrer qui vous êtes et ce que vous ressentez », a-t-elle dit à Shadale alors que les larmes continuaient de lui monter aux yeux. « C’est vraiment difficile de puiser dans vos émotions tout en étant capable de porter la chanson … C’était un choix de chanson tellement parfait, et je me suis évidemment connecté à votre message. »

L’entraîneur Blake Shelton a déclaré que le natif de Géorgie avait fait passer la chanson « de géniale à exceptionnelle » en canalisant ces sentiments. « C’est indéniable, nous l’avons tous ressenti », a-t-il déclaré, alors que son collègue entraîneur Ariana Grande a convenu que c’était une interprétation « vraiment belle et vraiment émouvante » de la chanson. En tant qu’entraîneur, John Legend a été époustouflé par Shadale, comparant la regarder chanter à voir Mary J. Blige en concert.

« Elle parle de ses difficultés, et vous sentez son émotion traverser tout ce qu’elle fait, et je pense que c’est ce que nous avons ressenti aujourd’hui », a-t-il expliqué. « Je pense que vocalement, vous avez donné votre meilleure performance que vous ayez donnée, et ce qui l’a fait percer, c’est l’émotion. » L’homologue de Shadale’s Knockouts était la chanteuse de Team Legend Samara Brown, dont la reprise de « Simply the Best » de Tina Turner a également fait l’éloge de sa voix, mais à la fin, Legend est allé à l’encontre de ses pensées initiales et a décidé de pousser Shadale jusqu’au live de la semaine prochaine. spectacles.

« C’était si difficile », a-t-il admis à propos de la décision. « Shadale a fait ressentir à chaque entraîneur tout ce qu’elle communiquait. Elle a remporté ce Knockout en étant connectée à la chanson, et je suis très curieux de voir comment elle exploitera cela dans les tours suivants. » Clarkson était d’accord avec son choix : « Je pense que ce qui est bien avec la musique, c’est que vous ne savez jamais quand quelque chose va vous frapper ou vous émouvoir. Shadale, genre, m’a secouée », a-t-elle déclaré. The Voice est diffusé les lundis et mardis à 20 h HE sur NBC.