Kelly Clarkson et Ariana Grande chantent les chansons emblématiques des divas dans « The Tonight Show », et les téléspectateurs ne peuvent pas se contenir

On peut dire sans se tromper qu’Ariana Grande et Kelly Clarkson sont deux des plus grandes stars de la pop de la planète. Cependant, au lieu de chanter leurs propres tubes lors de leur récente apparition dans The Tonight Show avec Jimmy Fallon, ils se sont essayés à des morceaux classiques de diva pop. À en juger par les réponses des médias sociaux à la performance du couple, les fans ne pouvaient pas en avoir assez du « Mixtape Medley Showdown » de Grande et Clarkson.

Clarkson et Grande sont apparus aux côtés de leurs collègues entraîneurs de The Voice, Blake Shelton et John Legend, afin de promouvoir la série NBC. Même s’ils sont tous apparus dans la série, il appartenait à Grande et Clarkson de se battre. Ce n’était pas n’importe quelle bataille de chant ordinaire, cependant. Le « Mixtape Medley Showdown » a impliqué les chanteurs interprétant des morceaux très célèbres tels que « Oops… I Did it Again » de Britney Spears et « I Will Always Love You » de Whitney Houston. Sans surprise, ils ont tous deux fait tomber la maison à la fin du segment.

Les fans ont été époustouflés par la puissante « confrontation » de Grande et Clarkson. Ils n’ont pas perdu de temps à utiliser Twitter pour améliorer cette performance.

La résidence de Vegas n’importe qui ?

Je paierais pour voir Kelly chanter les chansons des autres… Les siennes aussi mais celles des autres… Vegas doit s’y mettre. https://t.co/i3JLE1fw3Z – RebekaDawn✨ (@RebekaDawn) 4 décembre 2021

Ce fan a écrit qu’ils paieraient certainement pour regarder Clarkson chanter d’autres chansons pop lors d’une résidence à Las Vegas. Je suis presque sûr que d’autres le feraient aussi.

Impressionnant

Ces femmes peuvent CHANTER https://t.co/BQ8WCGQSsK — Antwonaé 😻 (@rickiaaa_) 4 décembre 2021

Tous les fans de Grande et Clarkson savent à quel point les chanteurs sont impressionnants. Mais, cette démonstration vocale vient de le prouver à tout le monde.

Suite!

si vous n’avez pas regardé cela, préparez-vous à vouloir des heures de plus 😍 https://t.co/PsdicBEV0P – Natalie Payer (@nataliepayer) 4 décembre 2021

Les fans réclament déjà que Grande et Clarkson produisent plus de couvertures. Après avoir écouté leur confrontation, pouvez-vous les blâmer ?

Une idée

écoutez-moi … kelly clarkson et ariana grande spectacle de mi-temps du super bowl https://t.co/SlmjbsEi8E – Aisha Hakim (ae-sha hay-kim) (@aishaannhakim) 3 décembre 2021

Leur performance était si incroyable que les fans suggèrent même que les deux chanteurs soient en tête d’affiche du spectacle de la mi-temps du Super Bowl. Parlez d’une bonne idée.

Un autre niveau

Je savais qu’ils pouvaient tous les deux chanter mais juste chanter Whitney et Céline comme ça ???? Garçon. https://t.co/j3YYB3qf39 — Danita, c’est Noël ! 🎄✨ (@laugh_track_nat) 2 décembre 2021

Ce n’est un secret pour personne, Grande et Clarkson sont des chanteurs impressionnants. Mais, les regarder chanter les morceaux de Céline Dion et Whitney Houston si parfaitement était à un tout autre niveau de génial.

Incroyable

S’il vous plaît, ne jouez jamais avec eux avec le chant ! Ma parole!! Je me gaverais chaque semaine s’ils nous donnaient ce spectacle !! https://t.co/buVhj4FmCU – Ash ❤❤ (@ayesap_ash) 1er décembre 2021

Les fans ont vraiment adoré regarder Clarkson et Grande affronter des classiques de la diva pop. Comme ce fan l’a noté, ils « se gaveraient chaque semaine » s’il y avait une émission qui ne présentait que les chanteurs. Ce spectacle serait certainement un succès.

