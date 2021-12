Kelly Clarkson et Ariana Grande illuminent NBC avec un duo de Noël rugissant

Kelly Clarkson et Ariana Grande ont uni leurs forces mercredi soir pour une performance rugissante lors de Kelly Clarkson Presents: When Christmas Comes Around de NBC. Les co-stars de The Voice sont montées sur scène ensemble pour un duo de « Santa, Can’t You Hear Me », une chanson du nouvel album de vacances de Clarkson, When Christmas Comes Around, et alors que le spécial marquait la première fois que le duo interprétait la chanson ensemble , et sans aucune répétition, les téléspectateurs étaient de grands fans, du moins selon la réaction des médias sociaux.

S’adressant à Entertainment Tonight avant la performance à couper le souffle, Clarkson a révélé que l’émission spéciale préenregistrée du mercredi soir était « la première fois que nous étions dans la même pièce pour la chanter… Et c’est une chanson assez détaillée! » Grande a accepté, expliquant à la sortie, « c’est une voix. Nous changeons d’harmonie presque chaque couplet, ou chaque pré-refrain, nous changeons ce que nous chantons. C’était vraiment amusant. Dieu merci, nous l’avons fait, mais nous étions définitivement hors du corps, en vol stationnaire. »

Confirmé pour la première fois en novembre, Kelly Clarkson Presents: When Christmas Comes Around cherchait à « apporter » l’esprit des fêtes dans votre maison « avec « de la musique festive, des duos et des surprises ». conçu pour évoquer des thèmes de Noël intemporels « inspirés par le pouvoir de la chanson qui change le point de vue des téléspectateurs ». bien que ce soit sa performance avec Grande qui a suscité de nombreuses discussions en ligne.

‘Si belle’

LES REINES LES PLUS ÉTONNANTES – sam 🤍 (@SateniqueIngram) 2 décembre 2021

« Juste les deux si beaux », a tweeté quelqu’un d’autre. « Votre voix est si lumineuse, j’ai des frissons. »

précédentsuivant

‘Phénoménal’

C’était PHÉNOMÉNAL !!!!!!! ?? – morgan 🤍✨ (@SweetlyExisting) 2 décembre 2021

Une personne a déclaré que le duo de Clarkson et Grande était « incroyable », ajoutant qu’ils « les aimaient sm ».

précédentsuivant

‘Épique’

C’était épique !!!!! – Brian (@BTinthisbitch) 2 décembre 2021

« Kelly et Ari… woooooweeee !!!! VOUS AVEZ FAIT CA !! » a ajouté une autre personne. « Beau!! »

précédentsuivant

‘Incroyable’

Des performances incroyables. 5 étoiles – M. Pop (@MrPopOfficial) 2 décembre 2021

« Leurs voix vont parfaitement ensemble! » a commenté quelqu’un d’autre. « Et comment as-tu pu ne pas danser sur cette chanson ?? »

précédentsuivant

« Appuyez si bien sur chaque note »

Les deux frappent si bien chaque note #WhenChristmasComesAround – Edward Sanchez (@EdwardIsSoCool) 2 décembre 2021

Une personne a tweeté que la performance était « l’un des meilleurs duos que j’aie jamais eu le plaisir d’entendre ». Cette même personne a ensuite encouragé Clarkson et Grande à « faire un album, S’IL VOUS PLAÎT! »

précédentsuivant