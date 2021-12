Kelly Clarkson et Sandra Bullock craquent dans une interview virale

Sandra Bullock est de retour après une interruption de trois ans avec The Unforgivable, un drame sombre à venir sur Netflix le 10 décembre. Alors que le film est plutôt sérieux, Bullock ressemblait plus que jamais à America’s Sweetheart alors qu’elle était l’invitée du Kelly Clarkson Show . Bullock et Clarkson ont immédiatement cliqué et ont été incapables de contenir leurs rires, et l’interview qui a suivi est devenue virale.

Clarkson a demandé à la star de Bird Box s’il était « vrai que ses enfants avaient un talent pour le chant », et Bullock a expliqué que sa fille Laila, 8 ans, était chanteuse. « Mes parents étaient de bons chanteurs. Ils sont morts », a expliqué Bullock. « C’est cool », a répondu Clarkson. « Qu’ils sont morts ? Bullock a demandé incrédule avant que Clarkson ne clarifie. « Non ! Qu’ils soient chanteurs ! C’est tellement triste qu’ils soient morts », lui assura Clarkson. « Je transpire ! Oh mon dieu, c’est le pire rendez-vous de tous les temps. »

« Alors mes parents sont morts. Ensuite, vous dites: » Oh mon dieu, c’est tellement triste « », a expliqué Bullock tandis que le duo se pliait de rire. Les blagues ont continué lorsque Bullock a mal entendu Clarkson dire « ou » pour « w—– » en parlant de ses amis. « C’est étrange à quel point vous êtes proche de mes amis », a déclaré Clarkson, et Bullock a répliqué « Vos amis sont aussi bien ? »

Cette interview enjouée est très différente du ton de L’Impardonnable. Bullock incarne Grace, une ex-détenue libérée après un long séjour en prison pour un crime violent. Alors qu’elle lutte pour se réacclimater à la société, elle cherche la petite sœur qu’elle protégeait la nuit de son arrestation. L’Impardonnable met également en vedette Viola Davis, Jon Bernthal et Vincent D’Onofrio.

Bullock est également productrice du film et elle s’est confiée à Entertainment Weekly sur le parcours de son personnage. « Mon personnage est quelqu’un qui a été incarcéré pendant 20 ans pour un crime assez odieux [and] sort », a expliqué Bullock. « Il y a plusieurs personnes dont elle a affecté la vie par ce crime qu’elle a commis, et il y a beaucoup de haine, de colère, d’amertume et de chagrin associés à sa libération. Elle veut trouver cette personne, la seule famille qu’elle avait quand elle est entrée, et vous continuez à vous demander : « Pourquoi ne pouvez-vous pas laisser tomber ? » Ce membre de la famille a été traumatisé par vos actions — laissez tomber ! Arrêtez de faire du mal à ces gens encore une fois.' »

« Découvrir le contexte de l’histoire de la raison pour laquelle elle a fait ce qu’elle a fait est en quelque sorte le polar », a déclaré Bullock. « C’est un mystère de meurtre dans un drame de personnage très complexe. » Bullock a également félicité ses co-stars, qualifiant le travail avec ce niveau de talent de « ridicule et égoïstement bénéfique ».

« Je me fiche de savoir où vous pensez être au niveau du talent sur votre échelle d’acteur, si vous vous placez en face de ceux qui sont bien meilleurs que vous, ils ne feront que vous élever. J’avais tellement peur », a-t-elle admis. « Je faisais essentiellement un film muet pour mon personnage, et je me disais: » Si j’échoue avec ma vie intérieure émotionnelle, nous avons perdu la narration. » Mais je me mettrais en face de ces êtres humains formidables et vous disiez simplement « merci » d’être face à un talent comme celui-là. Tout le monde en rêve. Et puis nous l’avons eu. » L’impardonnable est sorti dans certains cinémas et disponible sur Netflix.