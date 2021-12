Kelly Clarkson fait face à un revers majeur dans la lutte pour expulser l’ex Brandon Blackstock du ranch

Les problèmes juridiques en cours de Kelly Clarkson avec son ex-mari Brandon Blackstock ont ​​récemment subi un « revers majeur », l’animatrice de talk-show de jour ayant perdu un combat dans la salle d’audience contre son ancien manager. Une source familière avec la situation a parlé exclusivement à US Weekly de ce qui s’est passé, expliquant : « Kelly a récemment eu un revers juridique majeur dans le but d’expulser Brandon de la propriété du Montana que le juge lui a attribuée uniquement. »

La source a poursuivi: « Il y a vécu et a déclaré qu’il n’avait pas les moyens financiers de se permettre d’acheter sa propre résidence pour le moment, citant l’aspect financier non résolu de leur divorce. » Le point de vente rapporte que Clarkson s’est adressée virtuellement au tribunal le 11 novembre, plaidant sa cause sur les raisons pour lesquelles elle voulait que Blackstock quitte les lieux. Cependant, la source dit que « le juge s’est rangé du côté de Brandon et a statué en sa faveur, l’ordonnance n’a tout simplement pas été officiellement signée ». À ce stade, ni Clarkson ni son conseil juridique ne semblent avoir fait de déclaration publique concernant la situation.

Clarkson et Blackstock se seraient rencontrés pour la première fois en 2006, alors qu’il était marié à Melissa Ashworth. Blackstock partage deux enfants avec Ashworth : sa fille de 18 ans, Savannah, et son fils de 13 ans, Seth. Le couple a divorcé en 2012, la même année où il a commencé à sortir ensemble et s’est fiancé à Clarkson. Ils se sont mariés en 2013 et partagent deux enfants : une fille nommée River et un fils nommé Remington. Clarkson a demandé le divorce de Blackstock en juin 2020, le divorce étant finalisé en août 2021.

Le divorce de l’ancien couple s’est déroulé publiquement, de nombreux détails étant apparus au cours des derniers mois. Une grande révélation est venue lorsqu’un juge a décidé que Clarkson se verrait attribuer la propriété du Montana qu’elle et Blackstock possédaient, qu’il voulait conserver. Selon Us Weekly, le chanteur de « Since U Been Gone » a qualifié la propriété de « fardeau financier » dans les documents juridiques déposés lundi.

En plus d’être attribué au ranch, le juge a également confirmé l’accord prénuptial du couple. Cela a conduit Clarkson à se voir accorder plusieurs autres actifs. Blackstock aurait contesté le contrat de mariage mais a été fermé par la décision du juge. Au départ, Blackstock semblait être sur la bonne voie pour obtenir la propriété du Montana, car un juge a décidé qu’il devrait en être financièrement responsable. Cela n’a finalement pas été le cas, cependant.