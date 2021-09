Kelly Clarkson lance une autre offensive contre son ex-mari Brandon Blackstock au-dessus de leurs maisons dans le Montana

La bataille pour le divorce entre Kelly Clarkson et son ex Brandon Blackstock continue de devenir moche, et l’animatrice de talk-show tient à juste titre sa position et est résolue à garder ce qu’elle a gagné. Il y a eu beaucoup de va-et-vient au sujet de la propriété de leur ranch dans le Montana, que Blackstock aimerait conserver après avoir affirmé qu’il était devenu un éleveur au cours de la dernière année. Radar Online a obtenu plus de documents sur ce différend, et non seulement Clarkson pousse les tribunaux à préciser qu’elle est l’unique propriétaire de leur ranch, mais également de deux autres propriétés du Montana.

Selon Radar, leur contrat de mariage stipulait que toutes les propriétés, y compris le ranch, seraient attribuées à Clarkson. Cependant, leur accord ne mentionne pas les deux autres propriétés du Montana, et Clarkson a déclaré que le tribunal avait constaté à tort que toutes ses propriétés du Montana appartenaient à la même LLC. Clarkson a expliqué que le ranch, qui a été acheté en 2019, appartenait à Vintage Valley, LLC. Cependant, les deux autres propriétés que Clarkson a obtenues en 2020 ont été achetées par l’intermédiaire d’une LLC distincte uniquement à son nom après que Blackstock “a cessé de contribuer aux dépenses courantes des parties”. L’avocate de Clarkson, Laura Wasser, exhorte le tribunal à préciser que Clarkson est le seul propriétaire et devrait donc recevoir l’intégralité des bénéfices lors de la vente des propriétés.

Clarkson a clairement indiqué qu’elle aimerait vendre le ranch où réside actuellement Blackstock, mais elle a récemment remporté une importante victoire juridique et financière contre son ex. Il a été révélé qu’un juge a décidé que Blackstock devrait être financièrement responsable de la propriété du Montana, que l’ancien couple avait précédemment achetée ensemble. Dépenses pour le terrain du ranch à près de 81 000 $ par mois. Cela comprend l’hypothèque, l’assurance et les taxes. Le juge a déterminé que, puisqu’il s’agirait de la résidence principale de Blackstock, il devrait s’occuper de ces paiements.

“L’intimé a fait un choix très délibéré, qu’il a déclaré avoir prévu depuis longtemps, de changer de manière significative son mode de vie, passant principalement de son travail dans l’industrie de la musique et du divertissement à un travail dans une communauté agricole et un mode de vie impliqué dans le travail à temps plein dans un ranch et le bétail. “, a écrit le juge dans des documents – obtenus par Us Weekly – qui ont été déposés le 6 août. Le juge a ajouté que si Blackstock ne payait pas les frais d’entretien du ranch, Clarkson pourrait alors déposer une requête distincte demandant la vente. Cependant, il a été rapporté que Clarkson a reçu la propriété.

Selon Us Weekly, le chanteur de “Since U Been Gone” a qualifié la propriété de “fardeau financier” dans les documents juridiques déposés précédemment. En plus d’être attribué au ranch, le juge a également confirmé l’accord prénuptial du couple. Cela a conduit Clarkson à commencer à accorder un certain nombre d’autres actifs. Blackstock aurait contesté le contrat de mariage mais a été fermé par la décision du juge.