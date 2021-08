Kelly Clarkson obtient une victoire judiciaire dans une procédure de divorce

Kelly Clarkson a initialement annoncé sa séparation d’avec son ex-mari, Brandon Blackstock, en juin 2020. Même si leur séparation a eu lieu il y a un an, la bataille juridique concernant leur divorce ne fait que commencer. Plus récemment, il a été signalé que Clarkson devrait payer à Blackstock environ 200 000 $ par mois en pension alimentaire pour époux et enfants. Lundi, TMZ a rapporté que Clarkson avait remporté une victoire juridique au milieu de cette procédure de divorce.

Selon la publication, Clarkson devra toujours payer à Blackstock 150 000 $ par mois en pension alimentaire pour époux (elle devra payer ce montant spécifique lors de leur procédure de divorce) et environ 45 000 $ par mois en pension alimentaire pour enfants. Cependant, en ce qui concerne le ranch que le couple a acheté dans le Montana, Blackstock devra effectuer des paiements sur la résidence. Les dépenses du ranch sont d’environ 81 000 $ par mois, ce qui comprend les taxes, l’hypothèque et l’assurance. Le juge a déterminé que Blackstock serait tenu d’effectuer ces paiements car il s’agit de sa résidence principale.

Il a été rapporté fin juillet que Clarkson devrait payer à son ex-mari près de 200 000 $ par mois. Le 30 juillet, une source a déclaré à PEOPLE que ce montant est “un soutien strictement temporaire jusqu’à ce qu’un règlement final soit trouvé”. En vertu de ces stipulations, Clarkson paierait à Blackstock environ 2,4 millions de dollars par an. Avant cette nouvelle, en novembre 2020, Blackstock avait demandé 436 000 $ par mois en pension alimentaire pour époux et enfants. Il aurait demandé ce montant après que Clarkson eut obtenu la garde physique principale de leurs deux enfants – River et Remington. À l’époque, une source a déclaré à PEOPLE : “Brandon a été tout aussi déraisonnable dans ses demandes de pension alimentaire pour enfants et conjoint, ainsi que dans les frais d’avocat. Kelly a proposé de payer toutes les dépenses des enfants, mais Brandon semble penser qu’il a droit à et a besoin de 301 000 $ en pension alimentaire pour époux et de 135 000 $ en pension alimentaire pour enfants par mois. »

Clarkson a parlé de son divorce plus tôt cette année lors d’une discussion avec Khloe Kardashian. Le chanteur a admis que la situation était “difficile”, ajoutant: “Je sais qu’avec moi et Brandon, c’est juste une chose difficile parce que nous sommes dans des endroits différents, et c’est comme si nous étions tous les deux d’accord sur les choses principales, mais c’est difficile chose quand vous n’êtes pas ensemble tout le temps, pour moi personnellement.” Elle a poursuivi en disant qu’elle et Blackstock continueraient à “se concentrer sur” leurs enfants et que, “Tant que vous vous assurez qu’il s’agit des enfants et de leur intérêt supérieur, alors nous sommes tous les deux à bord.”