L’animatrice du Kelly Clarkson Show a également interprété « Christmas Isn’t Canceled », un hymne de rupture qu’elle a sorti en septembre.

« Honnêtement, j’étais un peu nerveuse à l’idée de partager celui-ci parce que ce n’est pas votre single de Noël typique », a-t-elle déclaré lors de son émission spéciale, avant de chanter la chanson, selon Us Weekly. « Mais c’était la première chanson que j’ai écrite pour cet album et je l’ai écrite parce que beaucoup de choses nous ont été enlevées au cours des deux dernières années : les gens, les relations, les emplois, etc. »

Elle a ajouté: « Mais au lieu de regarder tout ce qui ne va pas, nous devrions regarder tout ce qui se passe bien. Et c’est ce que mon thérapeute me dit de toute façon, alors c’est pour qui je chante! Mais peu importe les gens essayez de vous prendre, personne ne peut annuler Noël, vous tous. «

L’ancienne d’American Idol n’a pas hésité à discuter de son chagrin depuis qu’elle a demandé le divorce de son mari Brandon blackstock en juin 2020 après sept ans de mariage. Ils partagent deux enfants, fleuve, 7 et Remington, 5.

En décembre dernier, Kelly a expliqué à quel point cela avait été « horrible » de vivre un divorce.

« Il y a tellement de moments difficiles et le plus difficile pour moi, ce sont les enfants », avait-elle détaillé lors de son talk-show à l’époque. « C’est la partie la plus difficile pour moi. Vous savez, je pense toujours qu’en tant que femmes, surtout que nous sommes entraînées… . »

En mars dernier, le chanteur primé était de bonne humeur, partageant sur The Kelly Clarkson Show, « Je suis en fait dans cet endroit où je pense que beaucoup de gens, j’ai entendu, qui traversent un divorce, c’est presque comme si vous recommenciez à sortir avec vous-même. En fait, vous prenez à nouveau du temps pour vous, et j’adore sortir avec moi. En fait, je ne le cherche pas. «