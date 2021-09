Kelly Clarkson publie une chanson de rupture de Noël au milieu du divorce de Brandon Blackstock

La saison de Noël approche et les airs de vacances commencent à affluer. Outre les classiques comme “All I Want For Christmas Is You” de Mariah Carey, de nouvelles cloches sont lancées pour répandre la joie des Fêtes. Mais pas Kelly Clarkson. L’animateur de talk-show NBC a publié un nouveau jam de vacances criblé de chagrin.

Le jeudi 23 septembre, l’alun d’American Idol a sorti “Noël n’est pas annulé (juste toi)”. Tout au long de la chanson, Clarkson réfléchit aux souvenirs d’un vieil amour pendant qu’elle chante tout ce qu’elle peut faire cette saison des vacances sans lui. La longue liste d’activités amusantes qu’elle peut faire sans homme comprend danser dans la neige, écouter de la musique de Noël et raccrocher toutes les lumières qu’elle peut trouver dans la maison.

La chanson semble être un hymne au divorce, au milieu de la séparation controversée de Clarkson de son ancien manager, Brandon Blackstock. Les deux se sont disputés la garde de leurs deux enfants, des biens et de l’argent. Clarkson semble déverser ses émotions sur la scission de sa musique.

Elle dit que la chanson est une façon d'”apporter[ing] un sens de la réalité au fait que nous sommes probablement tous dans des endroits très différents émotionnellement ‘quand Noël arrive’ », note Clarkson dans un communiqué de presse, tel que rapporté par Us Weekly. « Certains d’entre nous ont consommé un nouvel amour, certains d’entre nous se sont souvenus de la perte, certains remplis d’optimisme pour la nouvelle année à venir, d’autres ravis de passer un moment bien mérité loin du chaos que nos vies professionnelles peuvent parfois nous apporter.”

Clarkson ne se laisse pas abattre par un divorce pendant les vacances. Elle essaie de trouver de la joie à chaque instant, quelles que soient les circonstances de sa vie. Elle a récemment dit à Glennon Doyle lors de son talk-show qu’il est facile de se sentir comme le “fantôme du futur Noël”, ajoutant “Cela ne changera jamais. Vous allez probablement avoir 60 ans en disant:” Mec, je ne sais pas. Je pourrais le faire maintenant. J’aime toujours faire ce qui va me rendre heureux sur le moment. Ce qui va être amusant. Ce qui semble excitant. ” Écoutez la chanson ci-dessous: