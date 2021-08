Kelly Clarkson rejoint Blake Shelton sur scène après avoir fait une carrière audacieuse avec son ex-mari

Kelly Clarkson a dû faire face à un divorce particulièrement controversé avec son ex, Brandon Blackstock, mais elle ne laisse pas ce bouleversement l’empêcher de vivre sa meilleure vie. Lors d’un voyage entre filles à Denver, Colorado, Clarkson et ses amis ont assisté à un concert de Blake Shelton au Ball Arena. Clarkson a félicité sa co-vedette de The Voice sur Instagram après sa traînée hilarante alors qu’elle assistait à un spectacle de George Strait la semaine dernière. “[Blake Shelton is KILLIN’ IT tonight in Denver!!! I’ll give him this [Prince Of Country]”, a-t-elle écrit. “Sa setlist est INCROYABLE !!”

Elle a partagé quelques photos de la scène de Shelton, tout en publiant un selfie avec des amis. “Tu piges [Blake Shelton]”, a-t-elle écrit. “Nous vivons nos meilleures vies !!! MERCI.” Non seulement Clarkson a crié à Shelton en ligne, mais elle l’a également surpris sur scène pendant le spectacle pour le plus grand plaisir et le choc du public. Clarkson a plus que leur amitié à apprécier à Shelton. il avait abandonné Blackstock en tant que manager et trouverait une nouvelle représentation, prenant clairement le parti de Clarkson dans le divorce.

Blackstock a été accusé d’avoir eu un impact négatif sur son succès, avec une source proche de la chanteuse s’exprimant en son nom. Blackstock a travaillé comme directeur musical de Clarkson pendant leur mariage. Apparemment, il était « extrêmement jaloux » de ses réalisations, ce qui semble avoir été perçu par ceux qui l’entourent.

Maintenant, après sa séparation de Blackstock, une source a déclaré à Us Weekly que la championne d’American Idol “peut enfin profiter de son succès sans avoir honte”. La source a ajouté : “Kelly ne s’attribue pas le mérite de son succès mais le partage avec l’équipe avec laquelle elle travaille. C’est juste qui elle est.” L’initié a également déclaré que le mariage de Clarkson et Blackstock “était en péril depuis longtemps”. Clarkson “était la personne à revenu élevé avec un talk-show très réussi”, a souligné la source, “et est la vedette d’une autre émission à succès The Voice. Brandon en était extrêmement jalouse et le lui a fait savoir.”

Le divorce de l’ancien couple s’est déroulé publiquement, de nombreux détails étant apparus au cours des dernières semaines. Une grande révélation est venue lorsqu’un juge a décidé que Clarkson se verrait attribuer la propriété du Montana qu’elle et Blackstock possédaient, qu’il voulait conserver. Selon Us Weekly, le chanteur de “Since U Been Gone” a qualifié la propriété de “fardeau financier” dans les documents juridiques déposés lundi.

En plus d’être attribué au ranch, le juge a également confirmé l’accord prénuptial du couple. Cela a conduit Clarkson à commencer à accorder un certain nombre d’autres actifs. Blackstock aurait contesté le contrat de mariage mais a été fermé par la décision du juge. Au départ, Blackstock semblait être sur la bonne voie pour obtenir la propriété du Montana, car un juge a décidé qu’il devrait en être financièrement responsable. Cela n’a finalement pas été le cas, cependant.