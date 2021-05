Kelly Clarkson remplacera Ellen DeGeneres à l’horaire de jour ⋆ .

Cela n’a pas pris longtemps!

Quelques semaines à peine après que la nouvelle d’Ellen DeGeneres ait mis fin à son émission-débat de jour, nous savons qui la remplacera à la télévision de jour.

Le Hollywood Reporter a confirmé que The Kelly Clarkson Show prendra le relais lorsque The Ellen DeGeneres Show se terminera en 2022.

L’émission de Clarkson semble être un choix naturel si l’on considère que l’émission appartient également à NBC et a suscité de fortes cotes depuis ses débuts.

Les téléspectateurs se sont connectés avec Kelly, qui est également juge dans une autre série de NBC, The Voice.

Le Kelly Clarkson Show est actuellement renouvelé jusqu’en 2023, il sera donc amusant de voir comment le spectacle se comporte dans ce nouveau créneau.

“Ce sont des réalisations remarquables pour un talk-show dans sa deuxième saison”, a déclaré Valari Staab, président de NBCUniversal Local.

«Nous attendons avec impatience la 19e saison d’Ellen DeGeneres avec Kelly Clarkson pour ce qui sera certainement une année à succès.»

« D’ici 2022, le Kelly Clarkson Show sera la vedette de nos programmes de divertissement en journée et un atout pour nos journaux télévisés en début d’après-midi. »

Ajout de Tracie Wilson, vice-présidente exécutive, NBCUniversal Syndication Studios:

«Le Kelly Clarkson Show est l’une des réussites les plus optimistes en matière de syndication de première diffusion.»

«C’est un élément précieux de l’offre NBCUniversal Syndication Studios et nous sommes fiers de nous associer au groupe NBC Owned Television Stations pour poursuivre le succès de l’émission», a poursuivi Tracie.

«Kelly et toute notre équipe de production ont mis leur cœur, leur intention et leur incroyable passion pour créer un spectacle qui résonne avec des gens de tous âges, cultures et origines.»

“Nous travaillons sur de grands projets pour la saison trois et sommes impatients de devenir le premier spectacle de jour pour les années à venir.”

DeGeneres a stupéfié les fans en révélant la fin de son talk-show de jour, mais la nouvelle est arrivée après des mois de presse négative suggérant que la série favorisait un environnement de travail toxique.

Avec d’innombrables allégations révélées et Ellen les abordant publiquement dans son émission à la fin de l’année dernière, l’avenir de la série était en question.

“Quand vous êtes une personne créative, vous devez constamment être mis au défi – et aussi génial que soit ce spectacle et aussi amusant qu’il soit, ce n’est tout simplement plus un défi”, a expliqué DeGeneres à THR de la décision.

«Bien que toutes les bonnes choses doivent prendre fin, vous avez toujours l’espoir que les choses vraiment grandes ne le seront jamais», Warner Bros. ‘ Le président de la télévision non scénarisé, Mike Darnell, a déclaré à propos de la conclusion, mais il a également été rapporté qu’il voulait qu’Ellen reconsidère.

Un article de BuzzFeed News a été publié l’été dernier et détaillait les allégations d’un lieu de travail toxique.

Cet article a déclenché une enquête interne sur l’émission. Les hauts dirigeants ont ensuite été évincés de l’émission, Ellen évoquant ce qui s’était passé dans son premier épisode en septembre.

«J’ai appris que des choses se sont produites ici qui n’auraient jamais dû arriver», a déclaré DeGeneres.

«Je prends cela très au sérieux et je veux dire que je suis vraiment désolé pour les personnes qui ont été touchées.»

«Je sais que je suis en position de privilège et de pouvoir et je me rends compte que cela entraîne une responsabilité. J’assume la responsabilité de ce qui se passe à mon émission. »

