Kelly Clarkson remporte une victoire majeure dans le divorce de Brandon Blackstock, mais il y a un hic

Un juge a décidé que Kelly Clarkson pouvait garder son ranch du Montana à sa guise au milieu de sa bataille de divorce en cours avec Brandon Blackstock. La maison a été un point de discorde entre les deux, car Blackstock prétend en avoir les droits puisqu’elle a été achetée pendant leur mariage. Clarkson a acheté la maison en 2019 lors d’une vente aux enchères pour 10,4 millions de dollars. Comme elle est l’unique propriétaire du titre et que leur accord prénuptial stipule qu’elle conserve tout ce qu’elle a acheté elle-même tout au long de leur mariage, le juge a statué en faveur du respect du contrat.

Blackstock est resté au ranch alors qu’il poursuit sa nouvelle carrière d’éleveur et il ne voudrait apparemment pas déménager. L’ex-mari de Clarkson voulait à l’origine diviser toutes leurs propriétés au milieu et prendre la moitié des revenus qu’elle a gagnés pendant leur union, mais le juge a opposé son veto à la demande.

Comme indiqué précédemment, Clarkson voulait vendre la maison de ranch coûteuse. Son avocate Laura Wesser a demandé au juge l’autorisation de le faire, mais les avocats de Blackstock se sont opposés à l’idée car il n’y avait eu aucune décision sur qui détiendrait la propriété à ce moment-là. Le juge a également ordonné à Blackstock de payer les frais d’exploitation du ranch pendant qu’il y reste. Les dépenses du ranch totalisent près de 81 000 $ par mois pour fonctionner.

La nouvelle survient après que Clarkson a remporté une autre grande victoire dans la bataille pour le divorce cet été. Bien qu’elle soit toujours forcée de renoncer à une grande partie de la pension alimentaire pour époux, un juge a déclaré qu’elle conserverait la majeure partie de ses actifs et des revenus qu’elle a gagnés pendant son mariage. Des sources ont déclaré aux médias qu’elle était apparemment si ravie de la nouvelle qu’elle a poussé un cri de joie tout en travaillant sur le tournage de The Voice.

En juillet, Clarkson a été temporairement condamné à payer à Blackstock près de 200 000 $ par mois en pension alimentaire pour époux et enfants – ce qui est une goutte dans le seau pour le chanteur et animateur d’émission de télévision. Des documents judiciaires ont révélé qu’elle gagnait 2,4 millions de dollars par mois. Clarkson paiera également 70 pour cent des frais de scolarité et des dépenses de ses enfants puisqu’elle détient la garde complète de leurs deux enfants, River, 7 ans, et Remington, 5 ans. La chanteuse “Stronger” a été légalement déclarée célibataire en septembre.