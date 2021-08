Kelly Clarkson révèle des détails très révélateurs sur ses normes relationnelles passées au milieu du divorce

Kelly Clarkson admet qu’elle pense que son absence de relation avec son père a eu un effet sur ses relations précédentes alors qu’elle continue de divorcer en public avec son mari de sept ans, Brandon Blackstock. L’entraîneur de Voice a fait l’aveu lors de la visite de la nouvelle série Peacock de Kevin Hart, Hart to Heart, affirmant qu’elle “n’avait pas grandi” avec son ex-père et “ne le connaissait pas du tout”.

Clarkson dit qu’elle apprend en thérapie que l’expérience a joué un rôle dans la façon dont elle a traité ses relations précédentes « parce qu’il n’y a pas de limite. Si on ne vous montre pas cette barre à un jeune âge, vous ne savez pas, en termes de partenaire, ce qu’il faut vraiment rechercher. Et je pensais que je l’avais fait. Hart, ayant besoin de plus de précisions, a demandé en réponse: “Alors, quand vous dites bar, vous parlez de l’exemple de…?” Elle a répondu : « Ouais, il n’y a pas de [example] de la façon dont vous devriez être traité, à quoi devrait ressembler une relation, tout ça. Je pense que, malheureusement, statistiquement, beaucoup d’entre nous passent par là.

Dans la dernière mise à jour de la vilaine bataille de divorce de la star, Clark a été condamné par un juge à verser 200 000 $ par mois en pension alimentaire pour époux et enfants par mois. Cette décision intervient après que le couple est allé en justice pour des problèmes concernant le partage de leurs biens, de leurs enfants et de leurs revenus mensuels. Des documents judiciaires, obtenus par le Blast, ont révélé que le revenu mensuel de l’ancienne d’American Idol était d’environ 1 583 617 $ par mois, ce qui fait des 195 601 $ de paiements mensuels une petite fraction de sa valeur nette globale de 50 millions de dollars. Elle est également responsable du paiement de ses honoraires d’avocat de 1,25 million de dollars. Les documents indiquent ensuite que Blackstock, qui a bâti une longue carrière dans la gestion de grands groupes comme Clarkson et Blake Shelton, a quitté son poste de directeur. Il a opté pour une autre vie d’éleveur, prévoyant de passer ses journées dans le Montana.

Clarkson a demandé le divorce de Blackstock le 4 juin 2020, en raison des “différences irréconciliables” du couple. Les deux se sont rencontrés en 2006 lors d’une répétition pour les Academy of Country Music Awards, mais les choses ne se sont pas emballées pendant un certain temps. Ils se sont fiancés en décembre 2012 et se sont mariés un an plus tard dans le Tennessee. Ils partagent deux enfants : leur fille River et leur fils Remington.