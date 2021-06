Kelly Clarkson révèle pourquoi elle n’a jamais eu d’emploi de seins même si elle «a toujours voulu de gros seins»

Mais alors que Mayim Bialik a noté qu’elle voulait sortir de l’industrie du divertissement avant d’atteindre un point de non-retour ridé, Kelly Clarkson a partagé qu’elle ressentait exactement le contraire. Dans son esprit, il vaut mieux rester clairement visible du public pendant cette période de vieillissement afin que cela puisse aider à normaliser l’idée de vieillir naturellement, à la fois pour les célébrités et pour les femmes en général. Ainsi, même si Clarkson a peur de subir des procédures médicales impliquant des scalpels et des aiguilles, elle n’a certainement pas peur d’être elle-même née au Texas dans n’importe quelle situation. Pour mon argent, cette perspective est bien plus inspirante qu’une paire de gros seins ne pourrait jamais l’être, et elle met beaucoup moins de pression sur le dos des femmes.