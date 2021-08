Kelly Clarkson s’amuse avec le co-juge de ‘The Voice’ Blake Shelton lors d’une escapade à Vegas au milieu d’un divorce

Kelly Clarkson a profité d’un temps bien mérité loin de son drame de divorce, et elle a eu l’occasion idéale de rôtir son co-juge de The Voice, Blake Shelton, lors d’un voyage entre filles avec ses amis. Clarkson a profité d’un voyage avec ses meilleurs amis à Las Vegas et a détaillé leurs meilleurs arrêts sur son Instagram. À Sin City, le groupe d’amis a assisté à un spectacle de George Strait et Clarkson a brûlé Shelton de manière ludique dans sa légende Instagram.

“Voir le vrai roi de la musique country ce soir”, a-t-elle écrit, tout en taguant Shelton aux côtés d’emojis clignotants et rieurs. “Vous tous, courez, n’allez pas à un spectacle de George Strait en venant dans un lieu près de chez vous! Il est toujours le GOAT”, a-t-elle déclaré dans un deuxième message.

Clarkson a dû faire face à un divorce très controversé avec son ex Brandon Blackstock, et elle a réussi à remporter une victoire majeure vendredi. Des sources ont déclaré samedi à TMZ qu’elle souhaitait vendre son ranch du Montana, où vit toujours son ex-mari. Le rapport intervient après que le juge dans l’affaire a statué que le contrat de mariage signé par l’ancien couple était toujours valide. Selon le document, ce que chacun d’eux a gagné au cours de leur mariage est le leur.

Clarkson, qui gagne 1,9 million de dollars par mois, a acheté le ranch du Montana, où elle a filmé des épisodes de The Kelly Clarkson Show pendant le verrouillage du coronavirus l’année dernière. Cela signifie que, dans le cadre du contrat de mariage, elle peut en faire ce qu’elle veut et elle veut le vendre, selon TMZ. L’avocate du chanteur, Laura Wasser, a déposé des documents récemment, demandant au juge l’autorisation de vendre le ranch. Les avocats de Blackstock se sont opposés, arguant qu’aucune décision n’avait été rendue sur la validité du contrat de mariage.

Maintenant que la décision sur le contrat de mariage est rendue et que Blackstock ne possède pas de partie du ranch, Clarkson pourrait potentiellement en faire ce qu’elle veut. Cependant, Blackstock vit toujours au ranch, ce qui pourrait rendre difficile la vente de Clarkson.

Clarkson et Blackstock se sont mariés en octobre 2013 et sont les parents de leur fille River, 7 ans, et de leur fils Remington, 5 ans. Clarkson a demandé le divorce en juin 2020 et elle a obtenu la garde principale de leurs enfants en novembre 2020. Début juillet, Clarkson a demandé au juge de la déclarer légalement célibataire pendant que les questions de règlement de propriété et de garde sont réglées. La dissolution du mariage devrait être finalisée “d’ici quelques jours”, rapporte TMZ. Clarkson a également déposé une demande cette semaine demandant au juge de restituer son nom de famille légal à Clarkson.