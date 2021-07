Kelly Clarkson versera une pension alimentaire mensuelle massive à son ex-mari

Un juge du tribunal du comté de Los Angeles a ordonné à Kelly Clarkson de payer à son ex-mari, Brandon Blackstock, 200 000 $ par mois en pension alimentaire temporaire pour conjoint et enfant. La décision a été prise après que des documents judiciaires montrant les investissements immobiliers, les enfants et les revenus mensuels de l’ancien couple aient révélé que le chanteur “Stronger” engrangeait environ 1 583 617 $ par mois.

À compter du 1er avril 2021, Clarkson a dû commencer à verser 150 000 $ par mois à son ex en pension alimentaire pour époux. Elle versera également 45 601 $ supplémentaires de pension alimentaire pour les enfants communs du couple, River Rose Blackstock, 7 ans, et Remington Alexander Blackstock, 5 ans. Les documents montrent que Blackstock, l’ancien beau-fils de Reba McEntire, a récemment changé de carrière. Il a choisi de quitter son emploi de directeur de divertissement et “a fait le choix très délibéré de changer de vie et de devenir éleveur à temps plein”.

Blackstock a encore un gros client sur sa liste, Blake Shelton, mais les journaux affirment que Blackstock “passe un minimum de temps à représenter son client restant, Blake Shelton”. Auparavant, Clarkson avait demandé à un juge de lui permettre de vendre leur ranch du Montana, mais cela lui a été refusé. Au lieu de cela, Blackstock a reçu l’ordre de s’occuper des paiements. Blackstock est “responsable d’effectuer les paiements en temps voulu pour les frais de port du ranch du Montana, qui comprenaient la gestion de l’hypothèque, les prêts sur la propriété, les taxes et les assurances”, indiquent les documents. Les dépenses s’élèvent à environ 81 000 $ par mois.

L’animatrice de talk-show est également chargée de prendre en charge les frais juridiques et les frais professionnels de son ex, qui représentent environ 1,25 million de dollars. La nouvelle intervient après que Clarkson a demandé qu’elle soit déclarée légalement célibataire, affirmant qu’elle et Blackstock “méritent tous les deux l’opportunité de construire une nouvelle vie” dans le dossier. Clarkson a demandé le divorce en 2020 après sept ans de mariage. En décembre de la même L’année dernière, Clarkson a accusé son ex-mari et son père Narvel Blackstock de l’avoir escroquée de millions de dollars en agissant à tort comme son agent de talent. Narvel a poursuivi la chanteuse pour 1,4 million de dollars de paiements dus à la direction de sa société Starstruck.

“La pétition syndicale ignore commodément le fait que Kelly avait sa propre agence de talents agréée CAA à tout moment. Alors que Starstruck Management Group a fourni des services de gestion des talents en son nom, il l’a fait à tout moment que CAA était son agence de référence”, a déclaré l’avocat de Starstruck. Bryan Freedman a déclaré à TMZ à l’époque. “Il est regrettable que Kelly essaie à nouveau d’éviter de payer les commissions dues et dues à Starstruck pour essayer d’obtenir un avantage perçu dans sa procédure de garde et de divorce en cours.”