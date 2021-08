Kelly Hansen de l’étranger en tournée pendant une pandémie: “Si je tombe malade, ou si l’un de nous tombe malade, tout s’arrête”

Chanteur Kelly Hansen de rockeurs légendaires ÉTRANGER récemment parlé à Georges Dionne de Metal Express Radio sur ce que cela a été pour lui et ses compagnons de groupe de rejouer des spectacles en direct depuis une interruption de plus d’un an forcée par la pandémie de coronavirus

“Le fait est que nous tournons huit à neuf mois par an, donc il y a toujours beaucoup de [of shows on the calendar]”, a-t-il dit. “Mais c’est la première fois que nous sommes de retour depuis plus d’un an et quatre mois. Nous sommes dans notre première étape complète de six semaines, et ça a été incroyable.

“Nous avons eu quelques courtes séquences d’échauffement, et c’était important, car il s’agit d’un gros ajustement — [going from] ne pas faire de spectacles depuis si longtemps et maintenant, wow, nous faisons en moyenne cinq spectacles par semaine », a-t-il expliqué. « Et c’est un gros ajustement. Je dois dire que c’est quelque chose auquel j’ai dû réfléchir et travailler pour que la transition se passe bien. Il y a beaucoup de choses qui doivent être retravaillées, et les muscles doivent être renforcés. Et ce n’est pas un processus rapide.”

Quant à la façon dont il a essayé de rester en sécurité tout en se produisant devant de grandes foules alors que la pandémie fait toujours rage, Kelly a déclaré: “Nous devons être très stricts avec notre propre bulle dans les coulisses et notre propre bulle, car peu importe ce que vous pensez de COVID, le fait est que nous sommes un entourage itinérant d’environ 25 personnes qui s’interfacent avec différents membres du personnel de l’hôtel, du personnel de voyage, du personnel de l’aéroport, du personnel des lieux. Nous interagissons donc avec plus de personnes que la personne normale. Et si je tombe malade, ou si l’un de nous tombe malade, tout s’arrête. faire tout ce que nous pouvons pour être aussi en sécurité que possible et nous protéger. Et jusqu’à présent – je touche du bois – nous allons bien. “

ÉTRANGER a donné son premier concert de l’ère de la pandémie le 19 mai au Festival de la cour à Orlando, en Floride. Le concert a marqué les débuts en direct du groupe avec le guitariste Luis Maldonado, qui a rejoint ÉTRANGER en remplacement du multi-instrumentiste de longue date Thom Gimbel.

ÉTRANGERle dernier album de, “Je ne peux pas ralentir”, était la seule collection complète de nouvelles chansons à avoir été publiée par le groupe depuis Hansen a repris le chant après le chanteur original Lou Gramm quitte définitivement le groupe en 2002. L’album entre dans le Billboard Top 30, porté par les singles radio “En morceaux” et “Quand il s’agit d’aimer”. Le groupe a également sorti une série d’albums live et de compilations, dont celui de 2016 “En concert : Unplugged” et 2017 “40”.

ÉTRANGERla programmation actuelle de est complétée par le guitariste fondateur Mick Jones, Jeff Pilson (basse), Michel Bluestein (claviers), Chris Frazier (batterie) et Bruce Watson (guitare).



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).