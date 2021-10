Kelly Lee Owens dévoile son single pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023, Unity

Kelly Lee Owens est la célèbre musicienne et productrice électronique à l’origine de l’identité sonore sur mesure de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023. Intitulé « Unity », le single, qui sort aujourd’hui, est inspiré par les idéaux et les valeurs communs de Kelly et de la FIFA qui ont conduit à la création audacieuse du slogan officiel : Au-delà de la grandeur. Vous pouvez écouter la chanson ci-dessous.

Parlant de sa vision de « Unity », Kelly Lee Owens déclare : « Nos valeurs étaient complètement alignées. Ils [FIFA] J’ai continué à utiliser le mot épique et j’ai juste pris ça et j’ai couru avec et je l’ai rendu aussi épique et audacieux que possible. J’y ai mis tout ce que j’avais – des arpèges ascendants, des lignes de basse ascendantes. C’est dirigé par ma voix, mais je voulais que le sens de la communauté soit apporté avec les choeurs.

La Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 verra les meilleures joueuses du monde s’affronter pour le plus grand prix du football féminin du 20 juillet au 20 août 2023. Le format élargi mettra en vedette 32 équipes pour la première fois et est le premier à présenter des hôtes de deux confédérations. Pour les dernières nouvelles et informations sur le tournoi, visitez le site officiel de la FIFA ou utilisez le hashtag #FIFAWWC.

Laissant derrière elle sa vie antérieure d’infirmière auxiliaire devenue rockeuse indépendante, la productrice et chanteuse qui brouille les conventions, Kelly Lee Owens, a éclaté avec la sortie de son premier album éponyme acclamé en 2017, des collaborations avec Saint-Vincent, Bjørk, Sigrid et Jon Hopkins et son album de suivi salué, Inner Song, sorti pendant la pandémie en août 2020. Les deux disques ont été acclamés par la critique de Pitchfork, The Guardian et Rolling Stone avec NME décrivant Inner Song comme «parfaitement arrangé» et « Une collection émotive mais euphorique conçue pour la réflexion nocturne, Kelly Lee Owens a réalisé l’un des plus beaux disques de l’année. »

Elle a été l’une des premières artistes britanniques à se rendre aux États-Unis pour une tournée de 15 dates à guichets fermés en septembre 2021., apportant son spectacle euphorique à Pitchfork Chicago et III Points Miami ainsi que des performances exceptionnelles à Greenman et All Points East au Royaume-Uni, faisant battre les cœurs et les oreilles des deux côtés de l’Atlantique.

