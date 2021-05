Kelly Marie Tran brille à «Miscast»! ⋆ 10z viral

Chaque année, la production Miscast du MCC Theatre est une belle célébration du théâtre et des artistes qui inspirent les autres générations. Je le sais parce que j’ai été inspiré pour faire mon propre Miscast à l’université à cause des performances passées. Et ce que j’ai le plus aimé dans la célébration de cette année, qui a permis de collecter des fonds pour le théâtre, c’est que les valeurs de production des performances ont décuplé. Normalement, Jon Groff et Jeremy Jordan ont de terribles perruques et chantent “Let Me Be Your Star” de Smash, ou Gavin Creel et Aaron Tveit chantent Rent l’un à l’autre et il fait chaud, mais cette année, tout le monde a tout mis en œuvre pour jouer de la maison, et c’était magnifique.

Mais la plus belle de toutes était peut-être Rose Tico elle-même, Kelly Marie Tran, qui nous a montré qu’elle était une triple menace en interprétant un duo d’une seule femme de «Toi et moi mais surtout moi» du Livre de Mormon. En tant que personne qui a AUSSI choisi de faire “Toi et moi mais surtout moi” dans ma propre version de Miscast, je dois dire que je respecte beaucoup plus Kelly Marie Tran pour avoir fait les DEUX parties.

La partie de Tran commence à 1:53:05:

La chanson arrive quand frère Price et frère Cunningham se préparent à faire passer le mot de l’église mormone et frère Price veut la renommée et la gloire pour lui-même. Mais de toute évidence, frère Cunningham est là. Il n’est tout simplement pas aussi important que l’ancien Price. Mais ce qui fonctionne avec Kelly Marie Tran, c’est qu’elle a montré qu’elle pouvait non seulement diriger le Livre de Mormon en tant qu’aînée Price, mais qu’elle pouvait aussi être son propre aîné Cunningham.

Il y a eu d’autres performances amusantes tout au long de la nuit, comme Annaleigh Ashford interprétant «The Magical Mister Mistoffelees» de Cats, la réunion d’Aaron Tveit et Gavin Creel, Idina Menzel chantant «Morning Glow» de Pippin, une partie du casting de The Heights chantant «What You Own» de Rent, et une belle interprétation de «Out There» du Bossu de Notre-Dame de Jai’Len Josey.

Chaque année, Miscast nous montre la joie que le théâtre apporte aux gens du monde entier. Les artistes l’aiment tellement qu’ils ont des chansons de rêve qu’ils veulent interpréter qu’ils ne peuvent pas interpréter parce qu’ils «ne seraient jamais choisis» pour ce rôle, alors ils peuvent briller à Miscast. C’est ainsi que nous avons fait chanter Jordan Fisher “I’m Here” de The Color Purple ou Jeremy Jordan interpréter “She Used to Be Mine” de Waitress. C’est ainsi que nous avons fait chanter Eva Noblezada «Go the Distance» d’Hercule.

C’est une belle célébration, et ces performances ne font que nous montrer le pouvoir des comédies musicales, et voir Kelly Marie Tran faire un spectacle solo? C’est juste la cerise sur le gâteau. Qui savait qu’elle pouvait chanter, danser et jouer?!

Quoi qu’il en soit, dépêchez-vous et lancez Kelly Marie Tran dans une comédie musicale.

(image: Théâtre MCC)

Vous voulez plus d’histoires comme celle-ci? Devenez abonné et soutenez le site!

—La Mary Sue a une politique de commentaires stricte qui interdit, mais sans s’y limiter, les insultes personnelles envers personne, discours de haine et pêche à la traîne.

Vous avez un conseil que nous devrions savoir? [email protected]