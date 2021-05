Kelly Marie Tran de Star Wars révèle une grande leçon apprise en jouant à Rose Tico et Raya

Les cinéphiles peuvent revoir Raya et Star Wars sur Disney +. Vous pouvez utiliser ce lien pour vous inscrire au service de streaming.

Après avoir fait face à des réactions violentes et souvent racistes à la suite de Star Wars: Les derniers Jedi, Kelly Marie Tran s’est éloignée des médias sociaux et s’est investie en elle-même grâce à la thérapie. L’actrice a été ouverte sur son processus, et c’est sans aucun doute ce à quoi elle faisait référence en se présentant. Et à la fin, les fans de Star Wars se sont ralliés à Tran, et elle a eu une autre belle opportunité avec le studio grâce à Raya et le dernier dragon.