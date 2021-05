Kelly Marie Tran explique pourquoi elle aime toujours Star Wars: les dernières scènes de Canto Bight des Jedi

Dans l’intérêt de la construction du monde, je suis d’accord avec Kelly Marie Tran. Bien que le scénario de Canto Bight n’ajoute pas grand-chose à l’intrigue générale du film, il a eu un but. La scène a étoffé davantage l’univers de Star Wars, ajoutant une autre couche de texture et de couleur à un monde fantastique. L’une de mes scènes préférées dans la trilogie originale était la scène de la cantine: elle était assez courte, et ce n’était pas un énorme moteur de l’intrigue, mais un coup d’œil à ce bar de plongée extraterrestre miteux et je savais exactement dans quel genre d’univers l’histoire se déroulait. cantina était un microcosme du monde plus vaste de Star Wars, un petit regard sur les créatures variées et merveilleuses qui l’appelaient chez eux.

