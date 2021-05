Kelly Osbourne a critiqué «Annuler la culture» ⋆ .

30 avril 2021 / Publié par: Emily

Je sais que nous moussions tous à la bouche pour entendre Kelly Osbourne pensées sur la culture d’annulation, et enfin, elle a livré! Kelly, 36 ans, dit: «Putain, annulez la culture!» Et même si elle n’a pas explicitement mentionné maman Sharon Osbourne se faire virer de The Talk pour être raciste, il ne faut pas un garçon génie comme le jeune Sheldon pour mettre deux et deux ensemble.

Kelly a été interviewée par Extra’s Jenn Lahmers, et elle a expliqué à quel point le monde est «effrayant en ce moment», mais elle est honorée de faire partie de ce «beau changement»:

Vous savez, je ne savais pas ce qui se passait vraiment dans ce pays parce que je pensais simplement qu’il suffisait de ne pas être raciste. Ce n’est pas. Ce n’est en fait pas. Vous devez être activement non raciste et vous éduquer et apprendre. Et n’ayez pas peur de vous tromper! Tout le monde a tellement peur de l’annulation de la culture. Je dis putain d’annuler la culture!

C’est alors que Jenn Lahmers d’Extra est intervenu avec un enthousiaste “Merci!” Kelly a poursuivi:

Je suis tout au sujet de la culture du conseil. Conseil. Éduquer les gens. Enseignez aux gens. Un léger coup de pouce dans la bonne direction vaut tellement mieux qu’une exécution publique.

Hmmm… exécuté publiquement? Sharon aurait reçu un paiement de 10 millions de dollars et une chance de dire son point de vue sur Bill Maher. Le corps de la pauvre Anne Boleyn roule (indépendamment de sa tête) dans sa tombe.

Kelly a également expliqué comment elle est récemment tombée du wagon, à quel point elle se sent bien après avoir perdu 90 livres (elle a subi une opération de perte de poids il y a près de trois ans) et, bien sûr, son nouveau podcast. Voici le clip de son interview avec Jenn Lahmers d’Extra:

Après l’interview de Kelly avec Zoom, Sharon est sortie de l’ombre, le visage recouvert d’hydratant Mommy Dearest. Elle a sorti un cookie faible en gras de la poche de son peignoir et l’a donné à Kelly tout en caressant ses extensions My Little Pony. “Bonne fille. Bonne fille. Maintenant, nous avons Jenn Lahmers d’Extra de notre côté. Première étape… terminée. »

