Kelly Osbourne dit que sa rechute était “ une cintreuse rapide ”: “ Tout est devenu trop important et je me suis effondré ”

Moins de deux semaines après avoir admis avoir récemment connu un revers dans sa sobriété, Kelly Osbourne discuté de la rechute lors d’une apparition sur le “Knockin ‘Doorz Down” Podcast.

La fille de 36 ans de Ozzy et Sharon Osbourne a déclaré que l’année qui s’est écoulée depuis le début de la pandémie de coronavirus a présenté de nombreux défis pour elle et pour les autres personnes souffrant de toxicomanie qui sont maintenant privées des nombreux outils et services de soutien dont elles ont besoin pour se rétablir.

Appelant la rechute “une bénédiction déguisée”, Kelly dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “J’ai couru de mon propre gré pendant trop longtemps, parce que j’étais heureux. Et je suis ce toxicomane classique qui se dit, ‘Oh, je suis heureux. Tout va bien maintenant. Je peux faire ce que je veux. Je veux.’ Et il a fallu qu’une personne me dise une chose pour que le toxicomane dans ma tête soit, comme: «Putain». Parce que je faisais face à beaucoup de stress. Tout le monde a cette année. Si vous êtes dans un programme, la pandémie a vraiment foutu beaucoup de gens, nous avons besoin de notre fraternité, nous avons besoin de nos réunions, nous avons besoin du programme et comme c’était le cas. Et puis, tout d’un coup, cela vous est arraché. Et vous vous dites: “Comment est-ce que je recommence?” Et puis vous devenez une victime classique, et vous commencez à chercher des excuses, et vous cherchez l’excuse.Et puis j’ai finalement trouvé l’excuse dont j’avais besoin et je l’ai prise.

«Ce qui me détruit, c’est que j’ai perdu mon temps», a-t-elle poursuivi. «Parce que mon ego était, comme, ‘j’ai tant d’années’, et ‘j’ai été sobre pendant tout ce temps.’ Et puis j’ai réalisé que ce n’était pas de cela qu’il s’agissait – ce n’est pas du tout de cela qu’il s’agissait.

“La raison pour laquelle c’est arrivé – ça n’a pas duré longtemps,” Kelly ajoutée. «C’était une cintreuse rapide. Et la raison pour laquelle j’ai dû être honnête à ce sujet est que ce voyage n’est pas facile. Cette maladie, vous rechutez parfois. Personne n’est parfait. C’est un jour à la fois, et je ne faisais pas un jour à la fois. Je n’étais pas. Et je n’utilisais pas mes ressources. J’ai arrêté d’appeler mon parrain… J’ai arrêté d’aller aux réunions. J’ai arrêté de voir mon thérapeute, parce que je me disais: «J’ai le petit ami le plus incroyable du monde. Tous mes rêves se réalisent. Tous les emplois que je voulais obtenir, c’est parce que j’étais sobre et capable d’être suffisamment présente pour les faire. Et puis je me suis dit: ‘Oh mon Dieu. Tous vos rêves se réalisent. Vous allez devoir le détruire maintenant. Vous n’êtes pas assez bon. Vous ne méritez pas ça. Et je laisse ça prendre le dessus sur moi. “

La personnalité de la télé-réalité a poursuivi en disant que certains des problèmes de santé de sa famille – en particulier, frère Jack, qui a la sclérose en plaques, et Ozzy, qui souffre de la maladie de Parkinson – ont contribué à sa rechute.

«Je ne suis pas douée dans les situations, comme la plupart des toxicomanes, que vous ne pouvez pas contrôler», dit-elle. «Et tout ce qui s’est passé récemment avec ma famille en a trop pour moi; je ne pouvais pas le supporter. Et puis, avec tout ce qui se passait dans ce monde et sans jamais savoir si tu étais autorisé à dire quelque chose ou non, parce que Je me réveille simplement en voulant être une bonne personne et aider les gens, travailler pour l’égalité et travailler pour le droit d’être qui vous êtes, quoi qu’il arrive. Et quand vous n’avez aucun contrôle sur cela parce que les règles changent chaque jour, cela vous fait vous sentir comme “Qu’est-ce que je suis censé faire?” Et puis je faisais face à la maladie de Parkinson de mon père [disease]. Et je faisais affaire avec, suis-je prêt à travailler à nouveau? Est-ce ce que je veux? Et tout est devenu trop, et je me suis effondré.

“Le toxicomane en moi veut que je sois ivre, seule, malheureuse, sans petit ami, sans amis, assise seule dans mon appartement,” Kelly ajoutée. «C’est là que je suis le plus à l’aise – boire. Et j’étais dans l’isolement complet, buvant et dormant sans être putain d’humain de quelque façon que ce soit. Et cela a duré une semaine jusqu’à ce que, en vérité, mon petit ami me regarde, et je pourrais dis qu’il était, comme, ‘Vous êtes dégoûtant.’ Et je me suis dit: “Oh mon Dieu. Qu’est-ce que je suis en train de faire? Qu’est-ce que je suis en train de faire?” Et le lendemain, je me suis dit: “Non. C’est fait.” J’étais de nouveau entré en ambulatoire, car je pense que j’avais besoin d’un peu d’aide supplémentaire. Je pense que c’est vraiment important de le faire en cas de rechute. “

Kelly a célébré trois ans de sobriété en août 2020.

Dans une interview en 2009 avec Gens, Kelly a déclaré qu’elle avait découvert de la drogue pour la première fois à 13 ans, lorsqu’elle avait eu accès au Vicodin liquide après avoir fait enlever ses amygdales. Elle a finalement fait quatre séjours en cure de désintoxication, a subi six désintoxications et a visité un établissement psychiatrique.

Il y a trois ans, Kelly Raconté Gens qu’elle a pu devenir sobre parce que c’était devenu une question de vie ou de mort.

«Pour moi, c’était soit j’allais mourir, soit j’allais obtenir de l’aide», a-t-elle déclaré. “J’ai décidé que je voulais vivre, que la vie vaut la peine d’être vécue et que j’ai une famille et des amis incroyables, et pourquoi est-ce que je me permets d’être si misérable?”

Lorsque Kelly a célébré le deuxième anniversaire de sa sobriété, elle a commémoré l’occasion en écrivant sur Instagram: “Je me suis réveillé ce matin en me sentant submergé de gratitude. Je ne peux même pas dire à quel point ma vie a changé au cours des 2 dernières années. Aux amis et à la famille qui m’ont soutenu dans ce voyage merci je vous aime tous Tant pis. Si vous êtes novice en matière de sobriété, tenez-vous-en à la vie. “

Kelly n’est pas le seul membre de la Osbourne clan qui a lutté contre l’alcoolisme et la toxicomanie. Jack Osbourne a 17 ans de sobriété à son actif.