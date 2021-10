Kelly Osbourne et son petit ami auraient rompu

Kelly Osbourne serait une femme célibataire. Nous hebdomadaire rapporte exclusivement que l’ancien co-animateur de The View et Erik Bragg se sont séparés après près d’un an de fréquentation. Plusieurs sources ont déclaré au média que le couple avait décidé de se retirer.

Bragg n’a pas confirmé si les rumeurs de scission sont vraies. Au lieu de cela, interrogé sur Osbourne, il a dit « Kelly règles. C’est tout. C’est tout. » Osborne, 36 ans, et Bragg, 37 ans, ont commencé à sortir ensemble au milieu de la pandémie de COVID-19 lorsque des dispositions de quarantaine ont été imposées.

Ils ont jailli de leur amour dans une histoire Instagram en janvier. Dans une vidéo, les deux ont lavé sa voiture avant qu’Osbourne ne lui donne quelques conseils. « Vous voulez faire un animal ballon alors à chaque fois que vous le regardez, il ressemble à une grenouille », avait-elle alors noté, expliquant comment ranger correctement un tuyau après utilisation.

Avant janvier, Osbourne a fait savoir qu’elle avait été enlevée. « Je suis vraiment contente de ce que c’est », a-t-elle déclaré lors d’une interview sur Hollywood Raw avec Dax Holt et Adam Glyn podcast en août de l’année dernière. À l’époque, il n’y avait pas de titres officiels, avec Osbourne disant: « Quelqu’un avec qui j’avais l’habitude de sortir et maintenant nous traînons à nouveau. Je ne sais même pas comment l’expliquer. Ce que c’est est parfait. soufflé, je l’aime. C’est tout ce que je dis. »

Mais c’était suffisant pour l’ancien co-animateur de Fashion Police. « Pour la première fois de ma vie, je peux vous dire ce qu’est le bonheur parce que je ne l’ai jamais eu auparavant », a-t-elle déclaré. Elle a également crédité Bragg de l’avoir inspirée à se concentrer sur sa sobriété.

« Il y a tellement d’ironie dans cette dernière rechute pour moi parce que j’ai traversé la pandémie, je l’ai fait jusqu’au bout », a-t-elle déclaré lors d’une conversation avec Jada Pinkett Smith sur Red Table Talk. « J’étais chez mon petit ami, et j’étais face à face sur son canapé en train de manger de la pizza, et il m’a regardé et j’ai ressenti la façon dont il m’a regardé », et je me suis dit : « Oh non, je n’ai jamais veux qu’il me regarde à nouveau comme ça. Comme si ça ne me faisait pas du bien. Qu’est-ce que je fais ? »