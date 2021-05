Kelly Osbourne n’a pas été gênée d’être qualifiée de “ raciste ” après la sortie de maman Sharon de “ The Talk ” ⋆ .

Instagram

Lorsqu’elle évoque le départ de sa mère du talk-show de jour de CBS, la star de la “ Fashion Police ” souligne qu’elle ne “ se fout pas de la culture d’annulation ”.

Kelly Osbourne s’est à nouveau adressé Sharon Osbournela sortie de “Le discours«. En apprenant qu’elle et sa mère ont été qualifiées de «racistes» à la suite des retombées de cette dernière lors de l’émission-débat de jour de CBS, le “Police de la mode”Star a souligné qu’elle n’était pas dérangée par l’étiquette.

«Je n’en ai rien à foutre de la culture d’annulation. Je ne me fous pas de ce que quiconque pense de moi dans ce sens », a-t-elle soutenu en s’adressant à Us Weekly le lundi 3 mai.« Par exemple, si vous pensez que je suis raciste, très bien. Vous pensez que je suis raciste. Je sais qui je suis. Je me fiche de ce que vous pensez de moi.

Pour Kelly, ce qui compte pour elle, ce sont les opinions de ses proches. «Je me soucie de quoi [my podcast co-host Jeff Beacher] pense à moi. Je me soucie de ce que ma famille pense de moi. Je me fiche de ce que quelqu’un se cache derrière un ordinateur et une fausse page Instagram qui met en place des trucs là où ils ne pratiquent pas ce qu’ils prêchent [thinks],” elle a expliqué.

Ailleurs dans l’interview, la fille de Ozzy Osbourne encourageait les gens à ne pas avoir peur de se tromper, de poser des questions et de se renseigner. «Je continue d’essayer d’amener les gens à changer leur façon de penser dans le sens de, n’ayez pas peur de faire une erreur parce que nous sommes tous si privilégiés et c’est un honneur», a-t-elle souligné.

Kelly a déjà clairement indiqué qu’elle était contre la culture d’annulation. «Je ne savais pas ce qui se passait vraiment dans ce pays parce que je pensais simplement qu’il suffisait de ne pas être raciste», a-t-elle déclaré à Extra en avril. «Ce n’est pas, ce n’est en fait pas, vous devez être activement non raciste et vous éduquer et apprendre, et n’ayez pas peur de faire une erreur, tout le monde a tellement peur d’annuler la culture que je dis f ** k annuler la culture, tout est question de conseiller la culture. »

Sharon a quitté «The Talk» après qu’elle et sa coanimatrice Sheryl Underwood étaient engagés dans un débat houleux à l’antenne dans son épisode du 10 mars. A cette époque, la personnalité de la télévision anglo-américaine défendait Piers Morgan à la suite de ses commentaires controversés sur Meghan Markleentretien explosif de Oprah Winfrey.

