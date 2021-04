Kelly Osbourne parle de sa récente rechute après quatre ans de sobriété

Kelly Osbourne s’est ouverte sur sa récente rechute.

La fille de 36 ans de Ozzy et Sharon Osbourne lui a pris Histoires Instagram plus tôt cette semaine avec un message vidéo dans lequel elle a admis avoir récemment subi un revers dans sa sobriété.

Dans la vidéo publiée lundi, Kelly lui a dit 2,3 millions Instagram followers: “C’est un peu difficile pour moi d’en parler, mais je vous ai toujours promis que je serai toujours honnête avec vous sur où j’en suis et ce qui se passe sur mon chemin de guérison.

“J’ai rechuté. Je n’en suis pas fier. Mais je suis de retour sur la bonne voie et je ferai un podcast cette semaine où je dirai à tout le monde ce qui se passe et ce qui s’est passé.”

“Je veux juste vous faire savoir que je suis sobre aujourd’hui et que je le serai demain”, a-t-elle ajouté. “Mais j’ai appris que c’était vraiment un jour à la fois, et je voulais juste vous dire la vérité parce que je ne veux jamais, jamais vous mentir.”

Kelly a célébré trois ans de sobriété en août 2020.

Dans une interview en 2009 avec Gens, Kelly a déclaré qu’elle avait découvert de la drogue pour la première fois à 13 ans, lorsqu’elle avait eu accès au Vicodin liquide après avoir subi l’ablation de ses amygdales. Elle a finalement fait quatre séjours en cure de désintoxication, a subi six désintoxications et a visité un établissement psychiatrique.

Il y a trois ans, Kelly Raconté Gens qu’elle a pu devenir sobre parce que c’était devenu une question de vie ou de mort.

«Pour moi, c’était soit j’allais mourir, soit j’allais obtenir de l’aide», a-t-elle déclaré. “J’ai décidé que je voulais vivre, que la vie vaut la peine d’être vécue et que j’ai une famille et des amis incroyables, et pourquoi est-ce que je me permets d’être si misérable?”

Lorsque Kelly a célébré le deuxième anniversaire de sa sobriété, elle a commémoré l’occasion en écrivant sur Instagram: “Je me suis réveillé ce matin en me sentant submergé de gratitude. Je ne peux même pas dire à quel point ma vie a changé au cours des 2 dernières années. Aux amis et à la famille qui m’ont soutenu dans ce voyage merci je vous aime tous Tant pis. Si vous êtes novice en matière de sobriété, tenez-vous-en à la vie. “

Kelly n’est pas le seul membre de la Osbourne clan qui a lutté contre l’alcoolisme et la toxicomanie. Son frère, Jack Osbourne, a 17 ans de sobriété à son actif.



