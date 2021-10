Kelly Osbourne retourne en cure de désintoxication après avoir rompu la sobriété pendant la pandémie

Kelly Osbourne serait retournée en cure de désintoxication après avoir révélé plus tôt cette année qu’elle avait rechuté après près de quatre ans d’abstinence. L’ancienne de la police de la mode se serait récemment rendue dans un centre de désintoxication d’Austin, au Texas, où elle « chercherait un traitement » après avoir lutté contre la sobriété pendant la pandémie, a déclaré une source à Radar Online. Pour le moment, Osbourne elle-même, ni personne dans sa famille, a confirmé le rapport, et un représentant d’Osbourne a déclaré au Daily Mail qu’ils n’étaient « pas au courant » de son retour en cure de désintoxication.

Selon la source de Radar, Osbourne est entrée dans l’établissement au milieu d’une période troublante pour sa famille. Son dernier séjour présumé en cure de désintoxication fait suite à la sortie de sa mère Sharon Osbourne de The Talk. Sharon a quitté l’émission au milieu d’une vive controverse entourant ses commentaires concernant la sortie de Piers Morgan de Good Morning Britain après avoir remis en question les déclarations de Meghan Markle sur sa santé mentale. Son soutien à Morgan a conduit à une discussion animée en direct avec la co-animatrice Sheryl Underwood. Le scandale de sa mère « a eu un impact énorme » sur Osbourne, a affirmé la source, ajoutant que le père d’Osbourne, la légende du rock Ozzy Osbourne, « a une maladie de Parkinson invalidante et des lésions nerveuses atroces ». La source a déclaré qu’Osbourne « avait senti que tout l’avait frappée en même temps ». Le rapport de Radar a affirmé qu’Osbourne prévoyait de « quitter Hollywood » une fois qu’elle aurait quitté la cure de désintoxication.

Le reportage intervient après que la personnalité de la télévision a révélé en avril qu’elle avait rechuté après près de quatre ans d’abstinence mais qu’elle était à nouveau sur la « voie du rétablissement ». Dans un message vidéo à ses abonnés, Osbourne a partagé: « C’est un peu difficile pour moi d’en parler, mais je vous ai toujours promis que je serai toujours honnête avec vous sur où j’en suis et ce qui se passe dans mon chemin vers le rétablissement », poursuit-il en déclarant: « J’ai rechuté. Je n’en suis pas fier. Mais je suis de retour sur la bonne voie. » La personnalité de la télévision a poursuivi qu’elle était « sobre aujourd’hui » et le serait « sobre demain », mais a appris que « ce n’est vraiment qu’un jour à la fois ».

Osbourne a ensuite déclaré à Extra que le fait d’être enfermé au milieu de la pandémie de COVID-19 avait joué un rôle dans sa rechute. Alors qu’Osbourne a déclaré qu’elle naviguait bien dans son parcours de sobriété au début de la période de verrouillage, elle a ensuite commencé à se débattre avec la question. Osbourne a déclaré qu’elle avait fini par rompre sa sobriété après avoir commencé à boire avec désinvolture, expliquant: « Je suis une toxicomane et j’avais pensé que j’avais assez de temps sous ma ceinture et que je pouvais boire comme une personne normale, et il s’avère que je ne peux pas et Je ne serai jamais normal. »

La personnalité de la télévision a été ouverte sur ses luttes contre la dépendance. Lors d’une apparition sur Red Table Talk plus tôt cette année, elle a révélé que sa dépendance aux opioïdes avait commencé lorsqu’on lui avait prescrit du Vicodin après une opération pour enlever ses amygdales à l’âge de 13 ans. Osbourne est ensuite entrée en cure de désintoxication et a commencé ces dernières années à célébrer son parcours de sobriété sur les réseaux sociaux. médias. Dans son interview avec Extra, elle a reconnu que « c’est quelque chose que je vais combattre pour le reste de ma vie. Ce ne sera jamais facile. En étant responsable, en prenant en charge votre propre parcours et en partageant ce que vous pouvez traverser, vous pouvez aider d’autres personnes. C’est pourquoi je suis devenu franc. »

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez souffrez de toxicomanie ou de toxicomanie, veuillez appeler la National Drug Helpline au (844) 289-0879.