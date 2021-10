Kelly Osbourne retourne en cure de désintoxication – après avoir révélé qu’elle avait rechuté en avril, après quatre ans d’abstinence. C’est la septième fois que Kelly entre en cure de désintoxication et selon « ils disent » prévoit de démissionner d’Hollywood une fois qu’il sera rétabli.

La fille de Sharon et Ozzy Osbourne est entrée dans un centre de désintoxication à Austin, au Texas, et envisage de quitter Hollywood une fois rétablie, rapporte Radar.

« Le scandale du départ de sa mère de The Talk a eu un impact énorme sur elle », a déclaré une source familière à Radar. Dans le même temps, Ozzy souffre de la maladie de Parkinson dévastatrice et de graves lésions nerveuses. Kelly a senti que tout l’avait frappée d’un coup. »

En avril, Kelly a révélé qu’elle avait rechuté avec de l’alcool après près de quatre ans de sobriété, à la suite d’une « dépression nerveuse » pendant la quarantaine COVID-19.

La star de Project Runway Junior a déclaré que sa récente rechute avait confirmé qu’elle devait se battre pour sa sobriété « pour le reste de sa vie », « Ce ne sera jamais facile ». Oui, un jour à la fois.

Kelly – qui a été en cure de désintoxication sept fois au fil des ans – a décidé d’arrêter de boire en 2017.

Après sa rechute, Kelly a parlé à Jada Pinkett-Smith à Red Table et a déclaré qu’elle avait bu toutes les bouteilles d’alcool. Elle blâme un puissant analgésique, le Vicodin, auquel elle est devenue accro après son opération des amygdales à l’âge de 13 ans.

« Ils ont fini par me faire une chirurgie folle, et après cela, ils m’ont donné du Vicodin, et c’est tout ce qu’il a fallu », a déclaré Kelly en juin.

Expliquant qu’elle a eu des problèmes avec son image corporelle, elle s’est donc tournée vers les médicaments pour son confort.

« Tu es grosse, tu es moche, tu ne vaux rien, personne ne t’aime », se souvient-elle, ajoutant que les pilules faisaient taire tout ce bruit. « Très vite, c’est passé de Vicodin à Percocet, de Percocet à… à l’héroïne, finalement, parce que c’était plus facile », a déclaré Kelly. « Ils m’ont surpris en train de l’acheter, le lendemain, ma mère m’a mis en cure de désintoxication. »

Alors Kelly Osbourne retourne en cure de désintoxication, elle dit aussi qu’elle quittera Hollywood après sa guérison. Eh bien, Hollywood n’est pas sain pour une personne ayant des problèmes d’image corporelle et des dépendances, vous vous souvenez une fois qu’elle est devenue maigre et qu’elle a dit qu’elle n’allait pas travailler avec quelqu’un qui la traitait de grosse ? Skinny Kelly et sa vengeance. MDR! Tant mieux pour elle qui a réalisé qu’elle avait besoin d’aide. Voyons s’il est vrai qu’il se retire d’Hollywood.