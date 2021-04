Kelly Osbourne va lancer le podcast «  The Kelly Osbourne et Jeff Beacher Show  »

PodcastOne, une plateforme de podcast de premier plan et une filiale de Médias LiveXLive, a annoncé aujourd’hui qu’il lancera « Le spectacle de Kelly Osbourne et Jeff Beacher », un nouveau podcast et vodcast passionnant de l’icône de la culture pop Kelly Osbourne et showman légendaire d’Hollywood et de Vegas Jeff Beacher. Prévu pour ses débuts le 4 mai, le podcast hebdomadaire ressemblera à une expérience de théâtre en direct et mettra en vedette leurs personnalités dynamiques et scandaleuses et des conversations non censurées avec une liste variée d’invités et d’amis célèbres … pensez Howard Stern se rencontre « Les Osbournes ». Ils discuteront de tout, des derniers événements actuels et de la merde folle qu’ils ont vue dans les nouvelles au fitness, à la perte de poids, à la célébrité, aux histoires d’inspiration et au-delà. Rien n’est interdit.

Le duo s’ouvrira et parlera franchement des récentes transformations de leur vie; Osbourne a révélé qu’elle avait perdu 90 livres après s’être embarquée dans un voyage de vie propre et Beacher a chuté de 260 livres après avoir pris sa vie en main. Osbourne et Beacher sera rejoint par un co-hôte régulier Donny Davis, star originale de «La maison folle de Beacher» et l’un des militants les plus connus pour les petites personnes. Le podcast enregistrera et filmera depuis le penthouse de l’emblématique Hollywood Roosevelt Hotel, qui est l’ancienne maison de «La maison folle de Beacher» théâtre.

« Je m’efforce d’être inclusif dans tout ce que je fais. Je veux inclure chaque groupe unique. Ce que certains ont pu appeler des monstres, nous appelons la famille », a déclaré Osbourne, et ses histoires folles et son rire contagieux susciteront un sourire sur tous ceux qui écoutent. « Après avoir présenté le spectacle de théâtre en direct n ° 1 au monde pendant des décennies, mon rêve a toujours été d’être un talk-show et un animateur de radio », a déclaré Beacher. « Ce podcast sera une combinaison passionnante d’audio et de vidéo – apportant l’expérience de théâtre en direct dans la maison de tout le monde. Notre podcast sera dans la liste des 10 meilleurs d’ici l’année prochaine. »

« Kelly et Jeff ensemble sont une dynamique spectaculaire. Nous ne pourrions pas être plus heureux de les accueillir PodcastOne et sachez que leur émission sera une programmation de destination pour le public de podcasts », a déclaré Kit Gris, président de PodcastOne.

Le duo a fait équipe pour la première fois lorsque Beacher nommé Osbourne directeur créatif de son célèbre «La maison folle de Beacher», une expérience de vie nocturne comique révolutionnaire et inspirée du vaudeville qui est rapidement devenue un incontournable de la scène sociale à Los Angeles et à Las Vegas, attirant tout le monde Elton John, Mick Jagger, Katy Perry, Miley Cyrus, Justin Bieber, Selena Gomez, Leonardo DiCaprio, David Beckham, Eddie Murphy, Sasha Baron Cohen et Kevin Hart à la Kardashians – Kim, Khloe et Kourtney – et Paris et Nicky Hilton.

« Le spectacle de Kelly Osbourne et Jeff Beacher » continuera la créativité passionnante, l’atmosphère de cirque unique et la conversation captivante qui se produit lorsque ces deux esprits se rencontrent, mis à jour avec un objectif 2021. Le podcast sera disponible sur PodcastOne, Amazon, Pomme, Spotify et partout où les podcasts sont entendus et le vodcast sera vu sur LiveXLive.

Kelly Osbourne est une actrice, personnalité de la télévision, animatrice, auteure, créatrice de mode et chanteuse qui est devenue un nom familier lorsqu’elle a joué avec sa famille dans la révolutionnaire MTV série réalité « Les Osbournes ». Elle a solidifié sa place dans la culture pop en tant que l’une des animatrices de E!de « Police de la mode » et est apparu en tant que candidat sur abc briser « Danser avec les étoiles », et en tant que juge sur les deux « L’Australie a du talent » et « Project Runway Junior ». En 2017, elle a publié son dernier livre « Il n’y a pas de secret f * cking: les lettres d’une chienne badass ». Osbourne est un partisan et un allié de longue date de la communauté LGBTQ +, en partenariat avec diverses organisations comme Le projet Trevor pour faire la lumière sur la discrimination à laquelle est confrontée la communauté queer dans le monde. Elle a toujours encouragé les gens à être eux-mêmes, à être fiers de qui ils sont et à s’unir.

Jeff Beacher est un showman légendaire d’Hollywood et de Vegas connu pour avoir créé le tristement célèbre «La maison folle de Beacher», l’expérience de divertissement outrageusement sexy, originale et emblématique inspirée de Vaudeville. Le spectacle en direct dans une boîte de nuit présentait plus d’une douzaine d’actes de variété tous les soirs et a repoussé les limites de la sexualité, du divertissement, de la fantaisie et de l’innocence avec une programmation révolutionnaire des artistes les plus diversifiés au monde, y compris des danseurs burlesques, des acrobates, des contorsionnistes, des cracheurs de feu et Suite. De Broadway, à Las Vegas, à Hollywood, «La maison folle de Beacher» a toujours été l’un des spectacles dont on parle le plus. Nommé « The Greatest Showman On The Strip » (Pierre roulante), Beacher était le premier spectacle de résidence au Hard Rock Hotel & Casino de Las Vegas et la plus jeune tête d’affiche de l’histoire de la ville. «La maison folle de Beacher» est devenu le premier spectacle en tête d’affiche au légendaire Roosevelt Hotel à Los Angeles, attirant les plus grandes stars du monde au public. Il a récemment traversé un changement crucial dans sa vie et a perdu 260 livres, transformant son esprit, son corps et son âme. Il a montré qu’il peut recréer les étapes du succès à maintes reprises et est la preuve vivante que les gens peuvent constamment changer et évoluer. Maintenant, il prend son mantra et l’utilise pour inspirer et motiver les autres.