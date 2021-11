Kelly Oubre Jr, forte candidate au Meilleur Sixième Homme ?

Kelly Oubre Jr Elle a peut-être trouvé sa place en NBA, cette équipe qui parvient à favoriser le saut qualitatif qu’on entrevoit dans son énorme potentiel, mais qui n’en finit pas de céder après de nombreux dégringolades et changements d’équipes en championnat. Le talentueux attaquant se sent mieux que jamais dans son nouveau rôle de buteur hors du banc en Charlotte frelons, bénéficiant de la bonne circulation du ballon dans l’équipe et ayant supprimé la pression d’être l’un des grands piliers offensifs. Il marque en moyenne 16,3 points par match cette saison et pourrait prétendre au prix du meilleur sixième homme s’il continue comme ça.

