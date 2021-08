Kelly Oubre Jr. quitte les Warriors et jouera pour Charlotte Hornets

Kelly Oubre Jr. est un nouveau joueur de Charlotte frelons. Le joueur jusqu’ici de Guerriers de l’état d’or, qui était un agent libre sans restriction, s’est engagé dans la franchise Michael Jordan pour 2 saisons et 26 millions de dollars. Ainsi, la période sans douleur ni gloire du talentueux gardien de Golden State se termine. Rappelons-nous qu’après une belle année en Soleils de phénix Il a été transféré à ceux de la Baie, où sa saison a été irrégulière et où ils ont décidé de ne pas le renouveler malgré le fait qu’il puisse égaler toute offre que le joueur a reçue.

Oubre, 25 ans, a débuté sa carrière aux Wizards de Washington, où après deux premières saisons discrètes, lors de la troisième, il a dépassé les 10 points par match. En quatrième, il s’en est pris aux Phoenix Suns, où il a joué un an et demi à un niveau élevé (16,9 par match la première année et 18,7 la seconde). L’an dernier, chez les Warriors, il avait en moyenne 15,4 points et 6 rebonds en 30 minutes de match par match. Il ne fait aucun doute qu’avec plus de confiance, vous pouvez être un grand buteur. S’il améliore son pourcentage en triples (il est venu de 35% il y a un an mais à la Baie il a terminé avec 31%, nul doute qu’il sera un joueur très dangereux).

L’agent libre Kelly Oubre Jr. a accepté un contrat de plus de 26 millions de dollars sur deux ans avec les Charlotte Hornets, selon des sources @TheAthletic @Stadium. – Shams Charania (@ShamsCharania) 6 août 2021

Mouvement positif

Il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’une très bonne signature pour Charlotte Hornets, qui a amélioré son effectif avec un ajout de qualité comme celui d’Oubre Jr.