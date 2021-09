Kelly Price brise le silence sur la bataille de COVID après avoir cru disparu: «Je suis mort»

Prix ​​Kelly a rompu son silence dimanche après des jours d’inquiétudes quant à sa sécurité après qu’elle aurait initialement été portée disparue à la suite d’une récente hospitalisation pour COVID-19.

La chanteuse Kelly Price assiste aux Black Music Honors 2019 au Cobb Energy Performing Arts Center le 5 septembre 2019 à Atlanta, Géorgie. (Photo de Paras Griffin/. pour Black Music Honors)

La chanteuse a fait la une des journaux ces derniers jours lorsqu’un contrôle de l’aide sociale à son domicile de Géorgie a conduit la police à la classer comme une personne disparue. La famille de Price, à savoir sa sœur, a déclaré qu’elle n’avait pas eu de ses nouvelles depuis qu’elle est sortie de l’hôpital après avoir lutté contre le virus. Bien que ses représentants aient publié des déclarations publiques assurant qu’elle était en vie et qu’elle se rétablissait, la sœur de Price, Prix ​​Shanrae, a maintenu des soupçons quant à sa sécurité.

“Je demande juste à tout le monde de prier”, a déclaré Shanrae à l’émission de radio Larry Reid Live vendredi. «Je comprends que l’avocat déclare que ma sœur va bien. Nous ne savons rien jusqu’à ce que nous la voyions physiquement.

Dans une interview émouvante à la caméra avec TMZ, la chanteuse de 48 ans nominée aux Grammy a révélé qu’au cours de son hospitalisation, elle s’était “aplatie” alors que les médecins travaillaient pour lui sauver la vie.

« À un moment donné, ils m’ont perdu. Je me suis réveillé quelques jours et la première chose dont je me souviens, c’est que les médecins se tenaient autour de moi pour me demander si je savais en quelle année nous étions », se souvient Kelly Price à propos de ce moment horrible. Lorsque l’intervieweuse a demandé à Price d’expliquer ce qu’elle entendait par « ils m’ont perdu », elle a précisé : « Je suis morte ».

Price a déclaré qu’elle luttait contre COVID-19 depuis environ une semaine avant d’être hospitalisée. Son mari a travaillé virtuellement avec son médecin pour la soigner à domicile jusqu’à ce que ses symptômes s’aggravent. « Ma température était montée à 103 [degrees] et ma respiration était extrêmement superficielle », a déclaré Price.

Bien que l’expérience de mort imminente de Price avec COVID-19 se soit terminée avec sa vie épargnée, elle a déclaré à TMZ qu’elle n’était pas encore sortie du bois. “J’ai ce qu’on appelle un long COVID et je fais face à une bataille très difficile en ce moment”, a déclaré Kelly, avant de s’essouffler en larmes. “J’ai subi beaucoup de dommages internes et j’ai donc beaucoup de rééducation à faire avant de pouvoir à nouveau être prêt pour un concert.”

Price a réfléchi à l’année difficile qu’elle a eue pendant la pandémie, après avoir perdu sa grand-mère à cause de COVID-19. Maintenant, dit Price, elle se concentre sur elle-même et sur son parcours de rétablissement.

Kelly a expliqué pourquoi elle n’était pas chez elle lorsque les autorités du comté de Cobb sont venues effectuer le contrôle de bien-être précédemment signalé, révélant qu’elle avait quitté sa résidence parce que des fans venaient à la résidence sonner à la porte et laisser des choses à sa porte. « J’ai littéralement quitté ma maison il y a peut-être une semaine parce que je ne pouvais pas m’y reposer », a-t-elle déclaré. “J’ai tout éteint.”

Kelly Price a également contesté les affirmations de sa sœur concernant la chronologie de leur dernière rencontre. « Cela ne fait pas deux mois que j’ai vu ma sœur. Cela fait un an », a-t-elle expliqué. « Je n’ai pas été dans la même pièce qu’elle depuis les funérailles de ma mère. Avant cela, nous ne nous étions pas vus pendant toute la pandémie. Ce n’est pas nouveau pour nous. Nous sommes tendus depuis très longtemps.

Comme TheGrio l’a signalé précédemment, la famille de Price avait appelé le mari de Kelly, Terrell Babers, pour leur avoir prétendument interdit de visiter son domicile. Ce qu’ils ont considéré comme un comportement suspect les a incités à alerter les autorités pour qu’elles procèdent au contrôle de bien-être.

Price a précisé: «Je n’ai jamais manqué … tout le monde dans ma famille savait exactement où j’étais. C’est très décevant que les choses en soient arrivées là.

